Ánh sáng định hình xu hướng nhà thông minh tại châu Á

Theo Statista Market Insights, doanh thu thị trường nhà thông minh toàn cầu được dự báo đạt 159,5 tỷ USD trong năm 2026 và tăng lên 184,6 tỷ USD vào năm 2031. Đà tăng trưởng này cho thấy nhu cầu đối với các giải pháp công nghệ phục vụ sinh hoạt hằng ngày vẫn còn nhiều dư địa phát triển, trong đó có các ứng dụng liên quan đến chiếu sáng và tự động hóa trong gia đình.

Trong xu hướng phát triển của thị trường nhà thông minh tại châu Á, hệ thống chiếu sáng đang được nhiều doanh nghiệp xem là một trong những công cụ giúp người dùng điều chỉnh không gian theo từng nhu cầu sử dụng.

Tọa đàm "Thay đổi lối sống tại châu Á và Ngôi nhà thông minh: Ánh sáng đang định nghĩa lại ngôi nhà như thế nào - Bước tiếp theo cho châu Á?" diễn ra tại Singapore ngày 8/10. Ảnh: Signify

Tại tọa đàm "Thay đổi lối sống tại châu Á và Ngôi nhà thông minh: Ánh sáng đang định nghĩa lại ngôi nhà như thế nào - Bước tiếp theo cho châu Á?" diễn ra tại Singapore ngày 8/10, lãnh đạo tập đoàn chiếu sáng Signify đã chia sẻ những thay đổi trong lối sống tại châu Á và tác động của xu hướng này tới nhu cầu về không gian sống thông minh,

Không gian sống ngày càng đa nhiệm

Một không gian trong nhà hiện có thể phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau trong cùng một ngày. Phòng khách có thể là nơi làm việc vào buổi sáng, góc học tập của trẻ vào buổi chiều và không gian sinh hoạt chung của cả gia đình vào buổi tối. Xu hướng này càng trở nên rõ nét tại các đô thị đông dân hoặc trong những gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Số liệu do Signify dẫn từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy hơn 4 trong 10 người tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang sống trong các hộ gia đình đa thế hệ. Trong khi đó, cùng với xu hướng làm việc linh hoạt, ngôi nhà ngày càng đảm nhận nhiều chức năng hơn trước.

Ngoài ra, khảo sát hơn 12.000 lao động tại 12 thị trường châu Á - Thái Bình Dương trong báo cáo APAC Workforce Whitepaper 2025 của Reeracoen và Rakuten Insight Global cho thấy 72% người lao động mong muốn làm việc hybrid, trong khi tỷ lệ thực sự được tiếp cận mô hình này chỉ ở mức 46%.

Điều đó đồng nghĩa nhu cầu bố trí không gian trong nhà cho công việc, học tập và sinh hoạt gia đình vẫn đang gia tăng tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Những số liệu trên cho thấy nhu cầu sử dụng không gian sống ngày càng linh hoạt. Khi nhiều thành viên cùng sinh hoạt dưới một mái nhà hoặc một căn phòng phải đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau trong ngày, việc điều chỉnh môi trường sống cho phù hợp với từng thời điểm trở thành nhu cầu ngày càng phổ biến.

“Chúng ta thường nói về ngôi nhà thông minh như một câu chuyện về công nghệ. Tôi tin rằng đây thực chất là câu chuyện về con người, về cách cuộc sống và kỳ vọng của họ đối với ngôi nhà đang thay đổi,” ông As Tempelman, CEO của Signify nhận định.

CEO Signify cho rằng, ánh sáng đã hiện diện trong hầu hết mọi căn phòng và mọi khoảnh khắc trong ngày. Điều đó biến ánh sáng thành một trong những phương thức tự nhiên nhất để ngôi nhà thích ứng, dù là hỗ trợ sự tập trung vào buổi sáng, thời gian quây quần bên gia đình vào buổi tối hay sự nghỉ ngơi khi đêm về.

Đây cũng là một trong những yếu tố được doanh nghiệp đánh giá là dễ tiếp cận trong hệ sinh thái nhà thông minh.

Chiếu sáng thông minh từ những nhu cầu gần gũi

Không phải người tiêu dùng nào cũng sẵn sàng đầu tư ngay vào một hệ thống nhà thông minh toàn diện. Với nhiều người, mối quan tâm lớn hơn nằm ở việc thiết bị có dễ cài đặt hay không, có thể kết nối với những sản phẩm đang sử dụng hay không và việc vận hành có đủ đơn giản cho tất cả thành viên trong gia đình.

Qua các chuyến khảo sát trực tiếp các hộ gia đình tại khu vực ASEAN, Signify cho biết nhiều người bắt đầu tìm hiểu về nhà thông minh khi chuyển nhà, sửa nhà hoặc lập gia đình. Tuy nhiên, không ít người vẫn gặp khó khăn trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp, kiểm tra khả năng tương thích giữa các sản phẩm và thiết lập hệ thống.

Thông tin từ Think with Google cũng cho thấy đây là một trong những rào cản phổ biến đối với người dùng mới. Trong bối cảnh đó, chiếu sáng thường được xem là điểm khởi đầu tương đối dễ tiếp cận vì không đòi hỏi phải cải tạo toàn bộ ngôi nhà hoặc thay đổi đáng kể thói quen sinh hoạt.

Các khách mời tìm hiểu thêm về giải pháp chiếu sáng thông minh cho nhà ở tại phòng ứng dụng chiếu sáng của Signify tại Singapore. Ảnh: Signify

Tại tọa đàm, các diễn giả cho rằng chiếu sáng thông minh ngày càng được tích hợp sâu hơn vào các hoạt động thường ngày. Thay vì chỉ điều khiển đèn từ xa, người dùng có thể thiết lập các chế độ ánh sáng phù hợp với từng thời điểm hoặc mục đích sử dụng, từ làm việc, học tập đến thư giãn và giải trí.

Những ứng dụng này cho thấy chiếu sáng đang dần được tích hợp vào nhiều hoạt động trong sinh hoạt hằng ngày, từ làm việc, học tập đến giải trí và nghỉ ngơi. Thay vì điều khiển riêng lẻ từng bóng đèn, người dùng có thể thiết lập các kịch bản ánh sáng phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, mức độ phổ biến của các giải pháp chiếu sáng thông minh vẫn phụ thuộc vào chi phí đầu tư, khả năng tương thích giữa các thiết bị trong cùng hệ sinh thái và mức độ sẵn sàng tiếp cận công nghệ của mỗi hộ gia đình.

Mỗi thị trường có những nhu cầu riêng

Khảo sát của Signify tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia cho thấy nhu cầu sử dụng chiếu sáng thông minh có sự khác biệt đáng kể giữa các thị trường.

Tại Indonesia, các gia đình quan tâm tới việc sử dụng ánh sáng cho cả không gian học tập của trẻ em và hoạt động giải trí. Ở Thái Lan, khả năng kết nối với các thiết bị công nghệ hiện có trong nhà là yếu tố được chú trọng. Trong khi đó, tại Malaysia, những tiện ích đơn giản như điều khiển đèn ngay trên giường lại được nhiều người quan tâm.

Những ví dụ này cho thấy người dùng không nhất thiết tìm kiếm những hệ thống công nghệ phức tạp mà ưu tiên các giải pháp có thể giải quyết trực tiếp những nhu cầu phát sinh trong cuộc sống thường ngày. Với các gia đình nhiều thế hệ, bài toán còn nằm ở việc đáp ứng những thói quen và lịch sinh hoạt khác nhau giữa các thành viên.

Ông Chandra Vaidyanathan, Phó Chủ tịch điều hành mảng Kinh doanh tiêu dùng thị trường mới nổi kiêm Tổng giám đốc Signify Singapore, cho rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phù hợp với cách con người sinh hoạt hằng ngày.

Theo ông Chandra Vaidyanathan, dù nhu cầu giữa các thị trường có nhiều khác biệt, người dùng đều ưu tiên những giải pháp đơn giản, trực quan và có thể hòa nhập tự nhiên vào không gian sống.

Ngọc Linh