[Ảnh] Sắc màu văn hóa Việt hội tụ giữa Paris

Các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” diễn ra tối 19/9 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Từ không gian “Chợ quê”, triển lãm ảnh, các suất chiếu phim Việt Nam đến chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim”, nhiều hoạt động đã mang đến cho công chúng những trải nghiệm đa dạng về văn hóa Việt Nam.

Đông đảo kiều bào và bạn bè Pháp tham dự các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Không gian “Chợ quê” giới thiệu những món ăn mang hương vị ẩm thực﻿ ba miền Việt Nam tới công chúng tại Paris.

Các gian hàng trở thành nơi gặp gỡ, trò chuyện của bà con kiều bào cũng như những người Pháp và bạn bè quốc tế quan tâm đến Việt Nam.

Khách tham quan xem triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam.

Nhiều gia đình kiều bào đưa con em đến tham dự các hoạt động văn hóa Việt Nam.

Các tác phẩm điện ảnh Việt Nam được giới thiệu tới công chúng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” tối 19/9.

Một tiết mục múa mang đậm chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam trong chương trình nghệ thuật.

Khán giả hòa giọng cùng Nghệ sĩ Ưu tú Trường Bắc trong tiết mục tại chương trình.

Khán giả nhiệt tình hưởng ứng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam và khán giả cùng hòa giọng trong bài ca chiến thắng “Như có Bác trong ngày đại thắng”.