[Ảnh] Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026

Diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại Khu Ngoại giao đoàn (Hà Nội), Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 do Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, trong khuôn khổ dự án Korea Season của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc.

Được tổ chức lần đầu năm 2022 với bốn gian hàng, đến nay, lễ hội đã bước sang lần thứ 5 với quy mô mở rộng, quy tụ khoảng 40 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch và sản phẩm của Hàn Quốc. Nổi bật trong số đó là hoạt động hướng dẫn làm kim chi miễn phí do cô giáo người Hàn Quốc trực tiếp thực hiện, thu hút đông đảo bạn trẻ và các gia đình tham gia.

Bạn trẻ rạng rỡ tham gia trải nghiệm làm món ăn Hàn Quốc tại lễ hội.

Dòng người đổ về khu gian hàng ẩm thực, tạo nên không khí nhộn nhịp ngày từ những phút đầu tiên.

Cô giáo người Hàn Quốc trực tiếp hướng dẫn các bước làm kim chi trong hoạt động trải nghiệm miễn phí.

Cận cảnh đôi bàn tay khéo léo của người tham gia trong công đoạn hoàn thiện cây kim chi muối tại chỗ.

Đông đảo người dân, từ bạn trẻ đến các bà, các mẹ, chăm chú tự tay trộn gia vị, ướp từng lớp cải thảo theo hướng dẫn.

Các bạn trẻ tham gia trò chơi giải đố tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc để nhận những phần quà hấp dẫn.

Du khách thích thú nếm thử bánh gạo nhiều màu sắc và các loại đồ uống truyền thống tại gian hàng ẩm thực.

Du khách hào hứng chụp ảnh kỷ niệm tại góc check-in gương cầu lồi được trang trí độc đáo.

Khu vực trải nghiệm làm đồ thủ công luôn chật kín các em nhỏ và phụ huynh, cùng nhau sáng tạo những món quà kỷ niệm độc đáo.

Nhân viên gian hàng tận tình hướng dẫn các em nhỏ tự tay đóng dấu, trang trí những tấm thẻ gỗ lưu niệm.

Gian hàng Lotte trưng bày sản phẩm văn hóa, nhân vật hoạt hình K-content thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình và giới trẻ.

Linh vật O'Food đáng yêu giao lưu, tạo không khí vui tươi và chào đón du khách ghé thăm gian hàng ẩm thực Đức Việt-Daesang.

Niềm vui rạng rỡ của em nhỏ khi nhận quà lưu niệm tại khung chụp ảnh tương tác sôi động.

Đại diện gian hàng trao quà tặng lưu niệm cho khách tham quan.

Trạm quảng bá du lịch giới thiệu những thành phố có sản phẩm du lịch đêm đặc sắc của Hàn Quốc.

Bức tường huỳnh quang tại gian hàng du lịch, nơi du khách viết những lời nhắn gửi tình cảm đến đất nước Hàn Quốc.