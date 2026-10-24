[Ảnh] Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026
Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương. Từ trải nghiệm ẩm thực, làm đồ thủ công truyền thống, học làm kim chi đến các gian hàng quảng bá văn hóa, thương mại, sự kiện mang đến không gian giao lưu đầy sắc màu giữa nhân dân hai nước.
Diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại Khu Ngoại giao đoàn (Hà Nội), Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 do Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, trong khuôn khổ dự án Korea Season của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc.
Được tổ chức lần đầu năm 2022 với bốn gian hàng, đến nay, lễ hội đã bước sang lần thứ 5 với quy mô mở rộng, quy tụ khoảng 40 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch và sản phẩm của Hàn Quốc. Nổi bật trong số đó là hoạt động hướng dẫn làm kim chi miễn phí do cô giáo người Hàn Quốc trực tiếp thực hiện, thu hút đông đảo bạn trẻ và các gia đình tham gia.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-ruc-ro-sac-mau-tai-le-hoi-con-duong-van-hoa-han-quoc-2026-post997831.html