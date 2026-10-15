[Ảnh] Rực rỡ sắc màu Festival Thanh niên quốc tế lần thứ 4

Sắc màu hội nhập rực rỡ tại Hà Nội trong khuôn khổ Festival Thanh niên quốc tế lần thứ 4-năm 2026. (Ảnh: LINH PHAN)

Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Festival đặt mục tiêu tạo môi trường để sinh viên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt" của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"﻿ - đích đến của bất cứ bạn trẻ nào đang ngồi ghế giảng đường. (Ảnh: LINH PHAN)

Điểm nhấn của chương trình là hành trình khám phá thế giới thu nhỏ ngay tại Hà Nội, nơi mỗi hoạt động trở thành một trạm trải nghiệm, giúp người tham gia tìm hiểu nét đặc trưng văn hóa của các quốc gia, giao lưu với bạn bè quốc tế. (Ảnh: LINH PHAN)

Hành trình trải nghiệm này được tích hợp hoạt động thu thập sticker để từng bước hoàn thiện tấm “Hộ chiếu công dân toàn cầu - Global Citizen Passport”; được thiết kế theo 4 trạm: Check-in, On Board, Transit, Landing (Làm thủ tục, Lên tàu bay, Trung chuyển, Hạ cánh). (Ảnh: LINH PHAN)

Từ việc nhận hộ chiếu công dân toàn cầu﻿ và vé máy bay, người tham gia bắt đầu khám phá các điểm đến văn hóa, thực hiện các thử thách, thu thập dấu mộc và chủ động kết nối với những người bạn mới. (Ảnh: LINH PHAN)

Khi hoàn thành hành trình với từ 10 sticker trở lên, người tham gia có cơ hội nhận quà lưu niệm, chụp ảnh photobooth và được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”. (Ảnh: LINH PHAN)

Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thống của Việt Nam được triển khai xuyên suốt Festival, góp phần giới thiệu văn hóa, con người và những giá trị đặc sắc của đất nước tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: LINH PHAN)

Đặc biệt, hoạt động “Connection Mission-Nhiệm vụ kết nối” được thiết kế xuyên suốt hành trình nhằm khuyến khích người trẻ chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm và làm quen với một người bạn mới, ưu tiên sự kết nối giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế. (Ảnh: LINH PHAN)

Thông qua một thử thách ngắn hoặc khoảnh khắc chụp ảnh chung, những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ sẽ trở thành một phần của hành trình Festival, góp phần xóa bỏ khoảng cách về ngôn ngữ, quốc tịch và văn hóa, tinh thần cởi mở, thân thiện và đoàn kết trong thế hệ trẻ﻿. (Ảnh: LINH PHAN)

Không chỉ giao lưu văn hóa, Festival còn mang đến không gian thể thao và trò chơi dân gian với tinh thần “Thế giới không khoảng cách”... với sự tham gia của các đội thi đến từ nhiều quốc gia, tạo không khí sôi nổi, đề cao tinh thần đồng đội, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong khuôn khổ Festival, Carnaval văn hóa “Sắc màu Thế giới - Hội tụ Hà Nội”. Các đoàn sinh viên và đại diện các quốc gia sẽ cùng trình diễn trang phục, âm nhạc, vũ đạo đặc trưng và diễu hành quanh khu vực sân vận động. (Ảnh: LINH PHAN)

Khép lại Carnaval là màn hòa ca tập thể “We are the world”, tạo nên hình ảnh biểu tượng về một thế hệ trẻ cùng chung tiếng nói của tình hữu nghị, đoàn kết và hòa bình﻿, nơi sự đa dạng văn hóa không tạo ra khoảng cách mà trở thành nền tảng để kết nối. (Ảnh: LINH PHAN)