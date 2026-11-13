[Ảnh] Rộn ràng 'săn sóng' trong ngày nắng trở lại bên bờ biển 'thành phố đáng sống'

Nhiều người dân và du khách đổ về Đà Nẵng để trải nghiệm bộ môn lướt sóng sau đợt mưa lớn kéo dài.

Ngay khi đợt mưa kéo dài vừa dứt và nắng ấm hửng lên, đông đảo người dân và du khách﻿ đã đổ ra khu vực bãi biển Đà Nẵng để dạo bộ, hít thở bầu không khí trong lành của biển cả.

Thời tiết nắng ráo đi kèm những đợt sóng lớn sau mưa trở thành điều kiện lý tưởng thu hút nhiều du khách mang ván ra biển trải nghiệm bộ môn lướt sóng.

Khoảng thời gian lý tưởng trong ngày để chơi bộ môn này là vào cuối buổi sáng, khi nắng lên ấm áp.

Những người mới tập chơi sẽ chọn những con sóng gần bờ.

Trong khi những tay "săn sóng cứng cựa" sẽ chọn những con sóng ở cách bờ chừng hơn 100 mét.

Khoảnh khắc một tay lướt ván khéo léo giữ thăng bằng trên đỉnh con sóng xanh ngọc đang vươn cao giữa biển khơi.

Những pha xử lý kỹ thuật, rẽ nước điêu luyện trước ngọn sóng lớn mang lại cảm giác phấn khích cho những người yêu thích bộ môn thể thao biển mạo hiểm này.

Một du khách nước ngoài hào hứng nằm trên ván, dùng sức đẩy của ngọn sóng bạc đầu cuộn phía sau để lướt nhanh vào bờ.

Nhiều du khách chọn Đà Nẵng để trải nghiệm lướt sóng bên cạnh thời tiết và các yếu tố kỹ thuật một phần còn vì cảnh quan tuyệt vời nơi các bãi biển của "thành phố đáng sống".

Chinh phục những con sóng với khung cảnh thành phố hiện đại phía trước và sự hùng vĩ của bán đảo Sơn Trà phía sau lưng là điều rất tuyệt vời.

Thời điểm này, thiên nhiên đang kiến tạo nên những đợt sóng có độ cao và lực đẩy lý tưởng.

Những chấm người nhỏ bé ngoan cường cưỡi lên đầu ngọn sóng, lúc ẩn lúc hiện giữa bọt nước trắng xóa tạo nên một bức tranh tương phản tuyệt đẹp giữa sức người và sức biển. Chùm ảnh là một lát cắt cận cảnh về niềm vui của những tâm hồn tự do.