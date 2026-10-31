[Ảnh] Rèn luyện ý chí, nâng cao năng lực ứng phó mọi tình huống trên biển bảo vệ Tổ quốc

Tàu Cảnh sát biển 8005 thực hiện tình huống do Ban tổ chức, Ban giám khảo yêu cầu để kiểm tra hệ thống trang bị, vòi rồng trên tàu.

Các gam tàu hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam﻿ sẵn sàng với mọi tình huống.

Ngành cơ điện - trái tim của con tàu thực hiện các thao tác khởi động máy chính nhanh, gọn, dứt khoát.

Ngành Cơ khí boong-Vũ khí chuẩn bị chỉn chu trước tình huống bắn đạn thật trên biển﻿.

Tác nghiệp hải đồ đúng, chính xác giúp chỉ huy tàu điều khiển tàu đến đúng mục tiêu xác định.

Quá trình cơ động trên biển luôn tổ chức đi ca, quan sát và xử trí kịp thời tình huống phát sinh.

Tổ chức hạ xuồng khi phát hiện người bị rơi xuống nước đang phát tín hiệu cấp cứu.

Thực hiện thuần thục động tác cứu người rơi xuống nước.

Tổ chức thực hiện tình huống cấp cứu thương binh bị gãy chân khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Trong tình huống đối hải trên biển, cán bộ, nhân viên tàu Cảnh sát biển thực hành thuần thục yếu lĩnh động tác, nhanh, gọn, mạnh, chính xác.

Trước khi bước vào hội thi, hội thao các tàu đã tham gia diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ trên các tàu Cảnh sát biển luôn quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.