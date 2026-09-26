Anh rể có hành động thân mật với em dâu khi chụp ảnh, bất ngờ phản ứng người vợ

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, một phụ nữ đã kết hôn nhiều năm muốn thực hiện một bộ ảnh với những tư thế khác lạ. Người được cô nhờ hỗ trợ là anh rể trong gia đình.

Đoạn video cho thấy người đàn ông đứng giữa sân, sau đó người phụ nữ chạy tới và thực hiện một số động tác tạo dáng trước máy quay. Người vợ của anh cũng có mặt, trực tiếp quay phim và cổ vũ chồng.

Ban đầu, người đàn ông nắm tay người phụ nữ để cô tạo dáng trước ống kính. Sau đó, anh thực hiện một số động tác nâng và xoay người. Có thời điểm, người phụ nữ được bế lên vai rồi ngồi trên vai người đàn ông để tạo hình.

Không dừng lại ở đó, hai người tiếp tục thực hiện một số động tác có độ khó cao hơn. Người đàn ông nâng đỡ phần thân dưới của người phụ nữ để thực hiện tư thế đảo người. Cuối video, anh còn thể hiện khả năng bằng cách cùng lúc nâng hai người trên hai bên vai.

Trong suốt quá trình này, người vợ đứng bên cạnh quay video và nhiều lần tỏ ra hào hứng trước màn trình diễn của chồng.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng nhận nhiều bình luận trái chiều. Một bộ phận người xem cho rằng những động tác trên chỉ là trò vui trong gia đình, đặc biệt khi người vợ cũng trực tiếp tham gia quay và không phản đối.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng dù không có ý nghĩa tình cảm, việc hai người khác giới có quan hệ họ hàng thông qua hôn nhân thực hiện những động tác tiếp xúc cơ thể quá gần vẫn dễ tạo cảm giác thiếu phù hợp.

Một số bình luận tập trung vào những khoảnh khắc hai người nắm tay hoặc tiếp xúc cơ thể trong lúc tạo dáng. Có người cho rằng nếu chỉ chụp ảnh thông thường thì không đáng bàn, nhưng khi các tư thế ngày càng phức tạp và tiếp xúc nhiều hơn, việc gây tranh luận là điều khó tránh.

Trước những ý kiến này, người vợ lên tiếng cho rằng mọi người trong gia đình đều biết rõ mối quan hệ giữa các thành viên và không có chuyện như những gì một số cư dân mạng suy đoán.

Theo lời giải thích được chia sẻ lại, người phụ nữ xuất hiện trong video không phải em gái ruột của người vợ như một số người ban đầu tưởng, mà là em dâu. Vì vậy, những người trong cuộc cho rằng đây đơn thuần là hoạt động vui chơi và chụp ảnh giữa các thành viên trong gia đình.

Người vợ cũng bày tỏ sự không hài lòng trước những bình luận quá gay gắt. Cô cho rằng mỗi gia đình có cách tương tác riêng và người ngoài không nên chỉ dựa vào một đoạn video để suy diễn về mối quan hệ giữa các thành viên.

Dù vậy, câu chuyện vẫn đặt ra vấn đề về ranh giới trong cách ứng xử giữa những người thân khác giới.

Trong quan hệ gia đình, sự thân thiết có thể giúp các thành viên gần gũi hơn. Tuy nhiên, những mối quan hệ thông qua hôn nhân như anh rể - em dâu hay chị dâu - em chồng vẫn thường được xã hội coi trọng sự chừng mực. Những hành động vốn được người trong cuộc xem là vui đùa đôi khi có thể tạo ra cách hiểu khác khi xuất hiện trước công chúng.

Đặc biệt, mạng xã hội khiến một khoảnh khắc đời thường có thể nhanh chóng được hàng nghìn người nhìn thấy và đưa ra nhận xét. Vì thế, việc cân nhắc cách thể hiện tình cảm, sự thân thiết hay những trò đùa có tiếp xúc cơ thể trước máy quay cũng trở thành điều được nhiều người quan tâm.

Thực tế, chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ mối quan hệ và hoàn cảnh phía sau đoạn video. Những suy đoán về tình cảm hoặc động cơ của họ nếu không có bằng chứng xác thực đều khó có thể khẳng định.

Từ một đoạn video ghi lại màn chụp ảnh trong gia đình, câu chuyện vì thế chuyển thành cuộc tranh luận về giới hạn của sự thân thiết. Với nhiều người, giữ một khoảng cách phù hợp giữa những người thân khác giới không đồng nghĩa với xa cách, mà là cách để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Sau cùng, điều quan trọng trong các mối quan hệ gia đình không chỉ là sự gần gũi mà còn nằm ở việc mỗi người hiểu và tôn trọng những giới hạn phù hợp. Một hành động có thể hoàn toàn bình thường với người trong cuộc nhưng vẫn có thể tạo ra cách nhìn khác khi được đưa lên mạng xã hội.