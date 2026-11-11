[Ảnh] Rác ngập tràn bãi biển Nha Trang sau mưa lớn, sóng mạnh

Nhiều gốc cây gỗ lớn bị sóng đánh dạt vào bãi biển Trần Phú. (ẢNH: VŨ TÂN)

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang, rác thải trên bãi biển chủ yếu do sóng đánh dạt vào bờ với số lượng lớn.

Trong sáng nay, công nhân đã thu dọn khoảng 30 tấn rác, buổi chiều, công ty cử lực lượng thu dọn và đưa rác đi xử lý. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công ty yêu cầu lực lượng túc trực 100% quân số để kịp thời ứng phó.

Rác chủ yếu là chai lọ, cành cây, túi nhựa bị sóng đánh dạt vào bờ. (ẢNH: VŨ TÂN)

Lực lượng chức năng đã cắm biển cấm bơi lội do sóng lớn. (ẢNH: VŨ TÂN)

Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang thông tin: rác thải trên bãi biển chủ yếu do sóng đánh dạt vào bờ với số lượng lớn. (ẢNH: VŨ TÂN)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công ty yêu cầu lực lượng túc trực 100% quân số để kịp thời ứng phó. (ẢNH: VŨ TÂN)

Lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo cho du khách không được tắm biển. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn thích thú ngồi trên bờ hóng gió. (ẢNH: VŨ TÂN)

Nhiều du khách ngồi nhâm nhi ly cà-phê ngắm biển động. (ẢNH: VŨ TÂN)