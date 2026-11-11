[Ảnh] Rác ngập tràn bãi biển Nha Trang sau mưa lớn, sóng mạnh
Ngày 11/11, thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa diễn biến bất thường, mưa lớn, gió mạnh, biển động. Từng đợt sóng lớn cao từ 2 đến 3m liên tục vỗ mạnh vào bờ, kéo theo lượng lớn các loại rác thải vào bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang.
Theo thông tin từ Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang, rác thải trên bãi biển chủ yếu do sóng đánh dạt vào bờ với số lượng lớn.
Trong sáng nay, công nhân đã thu dọn khoảng 30 tấn rác, buổi chiều, công ty cử lực lượng thu dọn và đưa rác đi xử lý. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công ty yêu cầu lực lượng túc trực 100% quân số để kịp thời ứng phó.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-rac-ngap-tran-bai-bien-nha-trang-sau-mua-lon-song-manh-post1001826.html