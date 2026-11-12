[Ảnh] Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực tài chính

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một niềm hy vọng, thêm một cơ hội nối liền quá khứ với hiện tại, góp phần xoa dịu nỗi đau, sự chờ đợi của những gia đình đã nhiều năm mong mỏi tìm được thông tin về người thân. Đây không chỉ là nhiệm vụ ứng dụng khoa học, công nghệ mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.