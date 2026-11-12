[Ảnh] Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực tài chính

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, điều hành nội dung thảo luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)
Các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Dung phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Duy Thanh phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Hà Sỹ Huân phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. (Ảnh: DUY LINH)