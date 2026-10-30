[Ảnh] Quốc hội thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu Quốc hội tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Phạm Nam Tiến phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Tô Ái Vang phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Lý Thị Lan phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Tạ Minh Tâm phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Nàng Xô Vi phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường Diên Hồng. (Ảnh: DUY LINH)