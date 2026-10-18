[Ảnh] Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, ngày 18/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án Đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại Tổ 3 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, tỉnh Hà Tĩnh và Lạng Sơn). (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại Tổ 3 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, tỉnh Hà Tĩnh và Lạng Sơn). (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận tại Tổ 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: DUY LINH)

Phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại Tổ 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu thảo luận tại Tổ 5 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng). (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu thảo luận tại Tổ 5 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng). (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại phiên thảo luận tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Lê Nữ Thùy Dương phát biểu thảo luận tại Tổ 4 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và tỉnh Quảng Trị, Điện Biên). (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu tỉnh Quảng Trị Nguyễn Huy Tiến phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 4 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và tỉnh Quảng Trị, Điện Biên). (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Tô Huy Vũ phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu thảo luận tại Tổ 6 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và Hưng Yên). (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội Tổ 6 tại phiên thảo luận tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Tạ Văn Hạ phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 5 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng). (Ảnh: DUY LINH)