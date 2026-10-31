[Ảnh] Quốc hội thảo luận sôi nổi về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Đoàn Thị Lê An phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Lê Văn Thế phát biểu thảo luận tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh Trần Thị Vân phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn phát biểu thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với các đại biểu Quốc hội bên lề phiên thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội dự phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận nội dung thảo luận.