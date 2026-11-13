[Ảnh] Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Cửa Lở

Lũ lớn trên sông Vệ gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Cửa Lở, xã An Phú. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo ông Bùi Đức Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, khu vực Cửa Lở bị sạt lở với chiều dài khoảng 200m, có đoạn sạt lở sâu vào đất liền khoảng 40-50m.

Kiểm tra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Cửa Lở vào ngày 11/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Đối với việc khắc phục sạt lở tại khu vực Cửa Lở, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi giao sở, ngành chức năng tính toán phương án tổng thể trong việc nạo vét, thông luồng và xây kè kiên cố chống sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Hình ảnh sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Cửa Lở:

Khu vực Cửa Lở bị sạt lở với chiều dài khoảng 200m, có đoạn sạt lở sâu vào đất liền khoảng 40-50m. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sạt lở nghiêm trọng làm hàng loạt cây cối bị ngã đổ và cuốn trôi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sạt lở ăn sâu vào đất liền uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Chính quyền xã An Phú giăng cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sạt lở tại khu vực Cửa Lở đang diễn biến phức tạp khiến người dân bất an, mong muốn chính quyền sớm có giải pháp xây kè kiên cố chống sạt lở. (Ảnh: HIỂN CỪ)