Việc tháo mascot Cao Bồi Lang ở vòng 3 Ca sĩ mặt nạ đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Anh Quân Idol. Đằng sau giọng hát được nhiều người nhận ra là một nghệ sĩ từng trải qua quãng thời gian dài loay hoay với nghề, có bài hát được yêu thích nhưng bản thân lại chưa được công chúng nhận diện. Sau thành công của E là không thể, anh vẫn dành phần lớn thu nhập để đầu tư sản phẩm mới thay vì tận hưởng cuộc sống dư dả.

“Tự ti khi mới tham gia Ca sĩ mặt nạ”

- Việc anh bị loại ở vòng vừa rồi của Ca sĩ mặt nạ rồi khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Bản thân anh đón nhận kết quả này thế nào?

- Tiếc thì chắc chắn là có. Nhưng dừng lại ở The Masked Singer không có nghĩa là mình dừng lại trong âm nhạc. Tôi chỉ tháo mặt nạ ra thôi, còn vẫn là ca sĩ, vẫn đi hát và cống hiến cho âm nhạc.

Trước đây, tôi chủ yếu hát ballad thuần túy. Nhưng khi tham gia chương trình, tôi đã có cơ hội thử sức với rock, R&B, hip-hop, thậm chí đọc rap. Mỗi thể loại đều có cái hay riêng. Quan trọng là âm nhạc của tôi có thể chạm đến khoảnh khắc hiện tại hoặc ký ức của người nghe. Khi làm được điều đó, sự tham gia của tôi đã trở nên có ý nghĩa hơn.

- Theo anh, đâu là nguyên nhân khiến bản thân phải dừng chân sớm?

- Một phần là vì các bạn rất mạnh. Phần khác không phải mình không thay đổi, mà khi đã đội mascot lên, không ai biết mặt tôi là Anh Quân cả. Vì thế, tôi nghĩ những gì thật nhất, làm tốt nhất thì cứ thể hiện thôi. Phần còn lại là do khán giả lựa chọn.

Trong chặng đường tham gia chương trình, tôi luôn phải tạo ra điều khác biệt. Ở 2 vòng đầu tiên, tôi đã giả giọng, nhưng việc này rất khó chạm đến cảm xúc khán giả và tôi nhận ra cách làm đó không mang lại hiệu quả như mong muốn. Do đó, đến vòng thứ 3, tôi quyết định hát bằng giọng thật để những gì chân thực nhất có thể đến được với người nghe.

Luật chơi vòng này là đấu 1-1, tức có tới 2 ca sĩ bị loại nên tỷ lệ cạnh tranh rất cao và tôi đã hát hết mình, như thể đây là cơ hội cuối cùng.

- Đặc trưng của Ca sĩ mặt nạ là lúc nghệ sĩ để lộ danh tính cũng là lúc họ phải rời cuộc chơi. Sức nóng và sự bàn luận dành cho nghệ sĩ vì thế thường không kéo dài. Đồng nghĩa, sự chú ý khán giả dành cho anh hiện giờ cũng có thể nhanh chóng qua đi. Anh đối mặt với thực tế đó như thế nào?

- Tôi không quá tiếc nuối chuyện được bàn luận nhiều hay ít trên mạng xã hội. Điều tôi quan tâm hơn là đã có cơ hội nói ra hết những nỗi niềm, khúc mắc của bản thân và truyền tải đến khán giả rằng mình vẫn rất yêu nghề, đam mê, khao khát được hát và cống hiến cho âm nhạc.

- Anh từng có khoảng thời gian phải tạm gác đam mê để sang Singapore kiếm sống. Vậy giờ đây, sau thành công của E là không thể và Ca sĩ mặt nạ, đam mê đó đã có thể nuôi sống anh chưa?

- Khi bước vào nghề, tôi mới hiểu nghệ thuật, âm nhạc cũng có những quy luật riêng. Ca sĩ phải có bài hit, mới có nhiều show, từ đó mới có thu nhập trang trải cuộc sống. Khi không có show, không có chi phí, tôi buộc phải tìm một con đường khác để kiếm sống. Vì thế, tôi lựa chọn sang Singapore làm việc.

Tôi học ở Học viện Âm nhạc từ 18 đến 28 tuổi. Tôi mất khoảng 10 năm mới tốt nghiệp, trong đó có 2 năm bảo lưu kết quả để sang Singapore. Quãng thời gian vất vả vừa học vừa làm ấy khiến tôi trân trọng sự nghiệp hiện tại hơn.

Anh Quân Idol cho biết lý do tham gia Ca sĩ mặt nạ là bởi ở chương trình, khán giả chỉ quan tâm tới giọng hát thay vì ca sĩ thể hiện là ai.

Sau bài E là không thể, tôi cảm thấy mọi thứ tươi mới hơn, giống như có ánh sáng chiếu vào. Đó là một đòn bẩy rất lớn. Nhưng đòn bẩy lớn hơn nữa là sau The Masked Singer.

Ban đầu, tôi khá tự ti khi tham gia chương trình vì mọi người biết bài hát nhưng không biết ông Quân trông như thế nào, là ai. Tuy nhiên, khi mặt nạ được tháo xuống, đó là khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc đối với bản thân tôi. Lúc này, khán giả đã biết đến tôi là ai.

Điều đó, mang lại cho tôi động lực rất lớn. Còn nói về sự dư dả, có bao nhiêu chi phí, tôi lại đầu tư hết vào sản xuất âm nhạc.

Quan trọng là tôi đã thực hiện được nhiều dự định sau thành công của ca khúc. E là không thể đáp ứng khoảng 90% nhu cầu trong cuộc sống của tôi. 10% còn lại, mình dành cho những bản hit tiếp theo.

Từng sốt ruột vì ca hát nhiều năm nhưng chưa nổi tiếng

- Một thực tế của thị trường âm nhạc hiện nay là ca sĩ có sản phẩm hàng trăm triệu lượt xem chưa chắc đã được nhận diện rộng rãi hay sở hữu cộng đồng người hâm mộ lớn. Anh có lẽ là một trong số đó. Tình thế đó khiến anh gặp bất lợi như thế nào khi hoạt động âm nhạc?

- Lúc đầu tôi rất tủi thân. Tôi từng tự hỏi tại sao bài hát đã hot, được nhiều người hát lại nhưng bản thân lại không có cộng đồng fan lớn mạnh.

Sau này, tôi tự lý giải có lẽ vì cá tính của mình khá hiền, chưa bộc lộ được dấu ấn riêng (signature) để khán giả yêu thích cả con người thật. Họ mới chỉ yêu thích bài hát chứ chưa thực sự biết đến người thể hiện ca khúc đó. Thông qua cuộc thi Ca sĩ mặt nạ, tôi tin khán giả sẽ hiểu và yêu mến mình nhiều hơn.

- Thị trường âm nhạc liên tục thay đổi, nghệ sĩ trẻ xuất hiện ngày càng nhiều. Có thời điểm nào anh cảm thấy mình loay hoay hoặc không theo kịp sự vận động ấy?

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy chạy theo không kịp. Tôi vẫn tự tìm kiếm bài hát, nhạc sĩ và tự sản xuất âm nhạc. Chẳng hạn, bản thu gốc của E là không thể từng không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Nhưng khi hát live trong Chốn... Tìm show, ca khúc lại bùng nổ. Nhiều người nói tôi hát live hay và cảm xúc hơn khi thu âm. Do đó, tôi quyết định sản xuất hẳn một EP Live Session.

Anh Quân Idol cho rằng việc các ca khúc của anh sau E là không thể chưa thành công là bởi chưa tìm đúng thời điểm phát hành.

- Tuy nhiên, những sản phẩm của anh sau E là không thể khá im ắng, chưa đạt được sức lan tỏa tương tự. Anh có thấy mình đang đi sai đường?

- Tôi nghĩ sự nghiệp giống như biểu đồ hình sin, có lúc thăng, lúc trầm. Tất cả bài hát đều có giá trị riêng. Quan trọng là thời điểm phát hành có chạm đến cảm xúc của số đông hay không.

- Nhìn lại hành trình nhiều năm theo đuổi âm nhạc, anh có bao giờ nghĩ mình kém may mắn vì không nổi tiếng sớm?

- Tôi thấy bản thân rất may mắn vì không nổi tiếng quá sớm. Hào quang đến sớm, cũng có thể đi nhanh. Tôi muốn mọi thứ đến một cách tự nhiên. Việc nỗ lực qua năm tháng và chứng minh tình yêu với nghề mới là điều quan trọng. Khoảng thời gian vất vả đi làm kiếm tiền đã giúp tôi hiểu và trân trọng sự nghiệp hiện tại hơn.

Sau tất cả, điều giữ tôi lại với âm nhạc là tôi quá yêu nghề, đam mê và khao khát được đứng trên sân khấu để hát. Ngoài cầm mic đi hát, tôi không biết làm công việc nào khác tốt hơn. Tôi cũng không biết kinh doanh hay buôn bán.

- Trên sân khấu Ca sĩ mặt nạ, anh từng nói: “Nếu để khán giả nghĩ mình không còn làm nghề nữa, đó mới là thất bại lớn nhất”. Sau đêm lộ diện, anh cảm thấy mình đã vượt qua nỗi sợ ấy chưa?

- Trước đây, tôi rất tự ti vì mọi người biết đến bài hát hit nhưng không biết mặt người thể hiện là ai. Sau đêm lộ diện, cảm xúc của bản thân và mọi người đều vỡ òa.

Mọi người đã biết đến gương mặt, giọng hát của tôi và dành nhiều tình yêu thương hơn. Mọi người đều thương cho chặng đường tôi đã đi qua và nỗ lực mình bỏ ra. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ đây cũng là động lực để tiếp tục theo đuổi âm nhạc và cống hiến cho khán giả trong chặng đường sắp tới.

Nam ca sĩ bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol.