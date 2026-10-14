[Ảnh] Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia hoàn thành Diễn tập chung về phòng thủ dân sự

Quang cảnh khai mạc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự khai mạc và chứng kiến diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath...

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo và khai mạc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia cùng các đại biểu tại buổi diễn tập. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Diễn tập chia thành hai giai đoạn với sự tham gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, nòng cốt là lực lượng Công binh, Phòng không-Không quân, Hóa học, Thông tin liên lạc, Quân y, Bộ đội biên phòng, cùng với Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Giai đoạn 1 là tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão﻿, với các vấn đề huấn luyện: Thiết lập sở chỉ huy liên hợp và giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt﻿. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Giai đoạn 2 là thực hành ứng phó thảm họa siêu bão, với các vấn đề huấn luyện: Ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sau thời gian thực hành khẩn trương, các lực lượng tham gia đã hoàn thành nội dung chương trình diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ứng cứu sập đổ công trình trong Diễn tập. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Diễn tập là minh chứng tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển; nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Quân đội ba nước trong cứu trợ thảm họa, sự cố, thiên tai quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong tình hình mới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với những kết quả đạt được từ Diễn tập chung về phòng thủ dân sự năm 2026, Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự, luôn vững vàng trước mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha trao quà động viên lực lượng tham gia Diễn tập. (Ảnh: THẾ ĐẠI)