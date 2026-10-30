Ảnh quá khứ của Đoàn Thiên Ân gây xôn xao với hơn 2 triệu lượt xem, chính chủ tiết lộ điều bất ngờ

Màn so sánh hình ảnh trong quá khứ với diện mạo hiện tại của người đẹp nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày, đồng thời làm dấy lên cuộc thảo luận về sự thay đổi nhan sắc của cô.

Trào lưu "đừng khinh thường một bông hoa chưa nở" đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự tham gia của đông đảo cư dân mạng và nhiều gương mặt nổi tiếng. Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng bắt trend bằng cách chia sẻ những hình ảnh thời chưa nổi tiếng, đặt cạnh diện mạo hiện tại.

Video nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều khán giả bất ngờ trước sự thay đổi của nàng hậu sinh năm 2000, từ đường nét gương mặt đến thần thái ngày càng tự tin, rạng rỡ.

Bên cạnh những lời khen về màn thăng hạng nhan sắc, Thiên Ân cũng nhận được một số bình luận đặt nghi vấn cô can thiệp thẩm mỹ. Trước những thắc mắc này, người đẹp không né tránh mà trực tiếp phản hồi, khiến video càng thu hút sự bàn luận.

Khi đặt hình ảnh cũ cạnh diện mạo hiện tại, gương mặt Thiên Ân được nhận xét trông thon gọn, đường nét thanh tú và sắc sảo hơn. Lối trang điểm, kiểu tóc được chăm chút cũng góp phần giúp cô nổi bật hơn trước ống kính.

Trước câu hỏi về việc niềng răng, bọc răng sứ hay làm veneer, Thiên Ân khẳng định hàm răng của mình hoàn toàn tự nhiên, không thực hiện những phương pháp này.

Chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình, Đoàn Thiên Ân cho biết cô tập trung giảm mỡ toàn thân thay vì chỉ chú trọng một vùng cơ thể. Người đẹp kết hợp các bài tập cardio với HIIT, phương pháp luyện tập cường độ cao ngắt quãng nhằm hỗ trợ tiêu hao năng lượng, cải thiện sức bền và tăng cường thể lực.

Cardio giúp cơ thể tiêu hao calo thông qua các hoạt động vận động liên tục, trong khi HIIT xen kẽ những giai đoạn tập cường độ cao với thời gian nghỉ ngắn. Khi tỷ lệ mỡ cơ thể giảm, gương mặt cũng có thể trở nên thanh thoát hơn, tùy thuộc vào cơ địa mỗi người.

Tuy nhiên, để có được vóc dáng săn chắc như hiện tại, Thiên Ân đã trải qua quá trình giảm cân không ít khó khăn.

Trước khi được công chúng biết đến, người đẹp từng nặng khoảng 75kg và phải đối mặt với những lời nhận xét tiêu cực về ngoại hình. Quyết tâm thay đổi bản thân, cô kiên trì giảm cân, đưa cân nặng xuống còn khoảng 60kg.

Dù đạt được kết quả mong muốn, việc giảm cân nhanh cũng để lại những dấu vết khiến nàng hậu từng thiếu tự tin. Thiên Ân từng chia sẻ rằng cô bị rạn da ở vùng ngực do giảm cân quá nhanh và từng lo ngại khuyết điểm này sẽ ảnh hưởng đến quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Nhờ sự động viên của những người xung quanh, cô quyết định đăng ký dự thi Miss Grand Vietnam, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và mở ra một chặng đường mới trong cuộc sống.

Hiện tại, Đoàn Thiên Ân duy trì việc tập luyện để giữ vóc dáng thon gọn, săn chắc.