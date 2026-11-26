Tháp Po Klong Garai uy nghi giữa vùng đất nam Khánh Hòa đầy nắng và gió.

Tọa lạc trên đỉnh đồi Trầu (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa﻿ - trước đây thuộc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), cụm Tháp Pô Klong Garai trải rộng trên tổng diện tích gần 87.000 m². Với những giá trị đặc biệt tiêu biểu, di tích kiến trúc nghệ thuật này được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 12/2016.

Theo truyền thuyết Chăm và tư liệu bia ký, cụm tháp có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIII-đầu thế kỷ XIV, do vua Chế Mân (Jaya Simhavarman III) cho xây dựng trên vùng đất Panduranga xưa.

Công trình nhằm tưởng nhớ Vua Pô Klong Garai﻿ - vị vua có công lớn trong chống ngoại xâm, khai mương, đắp đập trị thủy giúp ruộng đồng tươi tốt.

Trong hệ thống kiến trúc Chămpa trải dài hơn 10 thế kỷ, Tháp Pô Klong Garai được giới nghiên cứu xếp vào phong cách Muộn và là nhóm đền tháp được xây dựng hoàn chỉnh cuối cùng. Quần thể hiện còn bảo tồn gần như nguyên vẹn ba công trình gốc gồm Tháp Chính (Kalan), Tháp Cổng (Gopura) và Tháp Lửa (Tháp Nhà).

Nằm ở vị trí trung tâm ngọn đồi, Tháp Chính có quy mô lớn nhất với chiều cao hơn 20m và mặt bằng hình vuông kích thước 10,5x10,5m. Đế tháp tạo hình như một bệ thờ thắt giữa, nâng đỡ bộ mái gồm ba tầng thu nhỏ dần lên đỉnh, tạo cảm giác uy nghi và thanh thoát.

Cửa ra vào lòng Tháp Chính mở duy nhất về hướng Đông với bốn lớp cột gạch vuông vắn vươn dần ra ngoài. Khung cửa ngoài cùng ghép từ các khối đá lớn, trên mặt đứng vẫn còn lưu giữ rõ nét những dòng bia ký khắc chữ Chăm cổ có giá trị lớn về lịch sử.

Khu vực bên trong tháp chính mang đậm dấu ấn và màu sắc văn hóa tâm linh﻿ của người Chămpa cổ.

Nổi bật phía trên mi cửa đá là hệ thống vòm bốn lớp hình mũi lao nhọn, diềm vòm gắn các khối đất nung hoa văn móc xoắn và đỉnh chốt tạo hình búp sen. Chính giữa lòng vòm đặt bức phù điêu sa thạch tạc hình thần Shiva 6 tay trong tư thế nhảy múa sống động.

Nằm ở phía Đông Tháp Chính trên nền gạch lớn, Tháp Cổng cao khoảng 8,56m và được xem như hình ảnh thu nhỏ của tháp thờ chính. Công trình có mặt bằng vuông, mở hai cửa thông nhau theo trục Đông-Tây đồng trục thẳng hàng với lối vào Tháp Chính.

Không gian bên trong Tháp Cổng.

Trải qua hơn bảy thế kỷ giữa vùng nắng gió, sắc gạch nung đỏ sẫm cùng kỹ thuật xây dựng khít mạch vẫn giúp cụm tháp đứng vững trước thời gian.

Vượt qua nhiều biến cố lịch sử, Tháp Pô Klong Garai luôn giữ vai trò “không gian lõi” quy tụ, cố kết cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn. Đây là điểm tổ chức chính của Lễ hội Katê - Tết cổ truyền của đồng bào Chăm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia﻿ từ năm 2017.

Không chỉ là công trình kiến trúc cổ, khu vực Tháp Pô Klong Garai còn là điểm hội tụ, quảng bá các di sản văn hóa﻿ phi vật thể đặc sắc khác của đồng bào Chăm.

Nằm trên trục kết nối giữa biển Ninh Chử, vịnh Vĩnh Hy, các đồi cát và vườn nho đặc sản, Tháp Pô Klong Garai là điểm nhấn văn hóa khó thay thế trên bản đồ du lịch Nam Khánh Hòa. Sự hiện diện của cụm di tích hơn 700 năm tuổi tạo nên chiều sâu lịch sử riêng biệt, bổ trợ hoàn hảo cho thế mạnh du lịch biển và sinh thái vốn có của khu vực.

Không chỉ là điểm tham quan đơn lẻ, Tháp Pô Klong Garai đóng vai trò cầu nối trong chuỗi sản phẩm trải nghiệm văn hóa Chăm tại Nam Khánh Hòa, liên kết chặt chẽ với làng gốm Bàu Trúc và làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Việc phát huy giá trị di tích gắn với du lịch cộng đồng góp phần làm phong phú hành trình khám phá, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tạo động lực phát triển bền vững cho kinh tế du lịch phía nam của tỉnh.