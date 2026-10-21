[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng 'Tủ sách Việt Nam' cho thư viện ở Copenhagen
Ngày 19/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đến thăm BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen.
Ngày 19/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đến thăm BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng “Tủ sách Việt Nam” bao gồm nhiều tác phẩm văn học của Việt Nam cho thư viện.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-phu-nhan-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trao-tang-tu-sach-viet-nam-cho-thu-vien-o-copenhagen-post996845.html