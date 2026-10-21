[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng 'Tủ sách Việt Nam' cho thư viện ở Copenhagen

Ngày 19/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đến thăm BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng “Tủ sách Việt Nam” bao gồm nhiều tác phẩm văn học của Việt Nam cho thư viện.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary nghe giới thiệu về thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan phòng đọc sách tại BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với trẻ em mầm non tại BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tượng trưng “Tủ sách Việt Nam” tặng thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary thăm khu vui chơi dành cho trẻ em mầm non tại BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: TTXVN)