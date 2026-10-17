[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ thăm Trường đại học Dược Hà Nội

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ đến tham quan Trường đại học Dược Hà Nội.

Trường đại học Dược Hà Nội là địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước, gắn liền với tên tuổi bác sĩ Alexandre Yersin, nhà khoa học người Pháp gốc Thụy Sĩ, sinh năm 1863 tại bang Vaud, quê hương của Tổng thống Guy Parmelin. Ông là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường đại học Dược Hà Nội và Trường đại học Y Hà Nội ngày nay, đồng thời là nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền y học Việt Nam.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ đến tham quan Trường đại học Dược Hà Nội.

Tại Trường đại học Dược Hà Nội, hai Phu nhân tham dự hoạt động giới thiệu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.

Tại khu trưng bày của Viện Dược liệu, hai Phu nhân đã tìm hiểu quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam, từ nguồn giống, nuôi trồng đến chế biến thành các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Tại khu trưng bày của Viện Dược liệu, hai Phu nhân đã tìm hiểu quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam, từ nguồn giống, nuôi trồng đến chế biến thành các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ về truyền thống sử dụng cây thuốc trong chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam với Phu nhân Caroline Parmelin.

Hai Phu nhân cùng trải nghiệm làm gối chườm từ các loại thảo dược truyền thống như gừng, quế, hồi, khuynh diệp và thảo quyết minh.

Hai Phu nhân cùng thưởng thức trà thảo dược và các loại bánh truyền thống Việt Nam, trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa, thiên nhiên và đời sống của nhân dân hai nước.

Hai Phu nhân cùng thưởng thức trà thảo dược và các loại bánh truyền thống Việt Nam, trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa, thiên nhiên và đời sống của nhân dân hai nước.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ với các đại biểu.