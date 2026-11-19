Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, sáng cùng ngày, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà Ngô Phương Ly đã thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến; tham quan phòng triển lãm chuyên đề về nghệ thuật chế tác túi vải thêu và túi thơm truyền thống Trung Quốc.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN)