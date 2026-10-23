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[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện-trường học cho trẻ em tại Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 22/10/2026 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến thăm và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF).

Báo Nhân Dân
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Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nghe giới thiệu về chức năng, quy mô và các hoạt động chăm sóc, điều trị trẻ em của HUDERF. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nghe giới thiệu về chức năng, quy mô và các hoạt động chăm sóc, điều trị trẻ em của HUDERF. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-phu-nhan-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tham-mo-hinh-benh-vien-truong-hoc-cho-tre-em-tai-bi-post997703.html