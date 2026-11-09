[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại Nhật Bản

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản chủ đề “Đối thoại” tại tỉnh Kanagawa. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji và các đại biểu chiêm ngưỡng một tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản chủ đề “Đối thoại” tại tỉnh Kanagawa. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc tỉnh Kanagawa cùng các đại biểu nghe giới thiệu tác phẩm “Sen đôi” của tác giả Lê Thị Hiền. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji trải nghiệm thư pháp. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji tham quan triển lãm và trải nghiệm thư pháp. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dự Chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” mang hàm ý biểu tượng, thông qua bộ sưu tập trang phục của hai nhà thiết kế đến từ Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)