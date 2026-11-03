[Ảnh] Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất tại Nhà Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Vandara Siphandone, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất. (Ảnh: DUY LINH)
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Vandara Siphandone, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào xem các tư liệu lịch sử, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào xem các tư liệu lịch sử, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào với các đại biểu. (Ảnh: DUY LINH)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào nghe giới thiệu về Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất. (Ảnh: DUY LINH)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào nghe giới thiệu về Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất. (Ảnh: DUY LINH)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất. (Ảnh: DUY LINH)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất. (Ảnh: DUY LINH)