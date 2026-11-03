[Ảnh] Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào thăm các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone thăm khu chăm sóc trẻ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla﻿ tặng hoa hai Phu nhân.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tại Làng trẻ em Birla.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tại Làng trẻ em Birla.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga tại Làng trẻ em Birla.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tại Làng trẻ em Birla.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các em tại Làng trẻ em Birla.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone trao quà, tặng đại diện làng trẻ em.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone trao quà, tặng đại diện làng trẻ em.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga tặng quà tại làng trẻ em.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tặng quà tại làng trẻ em.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone thăm khu chăm sóc trẻ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone cùng các đại biểu và các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội.