Anh phóng vệ tinh quân sự mới, tăng cường giám sát từ không gian

Vệ tinh Titania nặng 100 kg, có kích thước tương đương một chiếc máy giặt. Thiết bị được đưa vào không gian hồi tháng 10 bằng tên lửa tái sử dụng của tập đoàn SpaceX, xuất phát từ bang California (Mỹ). Đây là vệ tinh thứ hai thuộc loại này của Anh, sau vệ tinh Tyche được phóng cách đây hai năm. Hai vệ tinh sẽ trở thành một phần trong mạng lưới vệ tinh quân sự của Anh, do các doanh nghiệp trong nước phát triển và Bộ Tư lệnh Không gian Anh vận hành.

Titania do tập đoàn BAE Systems chế tạo, trong khi Tyche do Công ty Công nghệ Vệ tinh Surrey (SSTL) phát triển. Trong thời gian tới, hai vệ tinh này sẽ được bổ sung bởi Juno, cũng do SSTL chế tạo, và Oberon do tập đoàn Airbus phát triển.

Bộ Quốc phòng Anh đồng thời thông báo đang thử nghiệm các hệ thống cảm biến mặt đất tiên tiến tại ba địa điểm trên thế giới nhằm giám sát hoạt động trong không gian. Dự án này có tên gọi Inaros.

Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting nhấn mạnh: “Kỷ nguyên không gian mới đã bắt đầu. Không gian là nền tảng cho mọi hoạt động, từ dự báo thời tiết, giao dịch tài chính đến định vị vệ tinh và kết nối điện thoại di động. Đây cũng là lĩnh vực có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia và các hoạt động quân sự của chúng ta”.

Ông cho rằng việc vệ tinh Titania đi vào quỹ đạo, cùng với việc tăng cường năng lực giám sát vệ tinh thông qua Dự án Inaros, sẽ giúp Anh phát hiện các mối đe dọa sớm hơn, qua đó nâng cao mức độ an toàn của đất nước.

Theo ông Streeting, Titania và Inaros đều được thiết kế, phát triển tại Anh, với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ bảng Anh (khoảng 4 tỷ USD) dành cho các năng lực không gian. Khoản đầu tư này không chỉ tạo ra nhiều việc làm có trình độ chuyên môn cao trên khắp nước Anh, mà còn củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng và tăng cường an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Thống chế Không quân Harv Smyth, Tham mưu trưởng Không quân Anh, khẳng định khả năng quan sát Trái đất từ không gian có ý nghĩa then chốt đối với cả năng lực chống chịu của quốc gia lẫn ưu thế quân sự. Điều này sẽ được thể hiện thông qua hoạt động của các vệ tinh Tyche và Titania, cùng Juno và Oberon trong những năm tới.

Ông Smyth cho biết Anh sẽ giám sát các vệ tinh quan trọng này bằng những công nghệ tiên tiến được triển khai trên toàn cầu, trong đó có các cảm biến thuộc Dự án Inaros, nhằm bảo đảm lực lượng vũ trang nước này có đủ năng lực tác chiến và giành chiến thắng trong mọi tình huống.

Trước đó, hồi tháng 9, ông Smyth cảnh báo các đối thủ của Anh đang gia tăng những mối đe dọa trong không gian. Ông đồng thời thông báo thành lập Phi đội Tác chiến Không gian số 3, với nhiệm vụ “gây gián đoạn, làm suy giảm và vô hiệu hóa các hoạt động thù địch” bên ngoài bầu khí quyển Trái đất.