Triển lãm "Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ" quy tụ hơn 300 bản vẽ, bản đồ, hình ảnh và tài liệu bản gốc đặc sắc về khoảng 60 công trình kiến trúc tiêu biểu tại 6 tỉnh, thành phố lớn, tái hiện diện mạo đô thị Việt Nam qua gần một thế kỷ lịch sử.

Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24/11) theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức triển lãm "Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ".

Sự kiện còn khẳng định bước chuyển đổi tư duy mạnh mẽ của ngành lưu trữ, đưa tài liệu đến gần với đời sống của nhân dân, trở thành thiết chế văn hóa sống động, hướng tới cột mốc vinh danh Di sản tư liệu thế giới của UNESCO vào năm 2027.

Toàn cảnh không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu trong ngày khai mạc 23/11.

Những tập hồ sơ, bản vẽ tay quý hiếm được bảo quản nghiêm ngặt tại kho lưu trữ quốc gia nay lần đầu tiên được đưa ra trưng bày cho công chúng.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret (bên trái) chia sẻ niềm vinh dự khi đồng hành cùng ngày lễ văn hóa của Việt Nam.

Đông đảo các nhà khoa học, kiến trúc sư và sinh viên trực tiếp chiêm ngưỡng các tập bản đồ quy hoạch phát triển đô thị xưa.

Cận cảnh những bản vẽ kiến trúc được thực hiện thủ công bằng mực bút máy và mực nho từ thế kỷ XIX vẫn giữ nguyên màu sắc và nét chữ rõ ràng.

Hơn 300 bản đồ, bản vẽ thi công và văn bản hành chính tiêu biểu của 60 công trình kiến trúc trải dài trên cả ba miền đất nước là bằng chứng xác thực giúp tái hiện chính xác diện mạo kiến trúc đô thị trong bối cảnh lịch sử và xã hội đương thời.

Tài liệu khối lưu trữ tiếng Pháp thời kỳ Đông Dương (1858-1954) được Việt Nam và Pháp cùng đệ trình hồ sơ chung đề cử ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.

Nhiều công trình kiến trúc quan trọng đã được phục dựng thành công nguyên trạng nhờ căn cứ chính xác vào hồ sơ bản vẽ gốc.

Sự kiện góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, đưa ký ức lịch sử trong các kho lưu trữ đến gần hơn với đời sống xã hội, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Khách tham quan thích thú trải nghiệm không gian media số hóa sống động tái hiện từng nét vẽ kiến trúc.

Khu vực giới thiệu tài liệu với lối thiết kế sáng tạo, giúp di sản lưu trữ tiếp cận công chúng theo phong cách hiện đại.

Đại sứ các nước và đại diện các tổ chức quốc tế cùng các nhà khoa học tham quan triển lãm.

Giao diện Cổng thông tin điện tử dùng chung cho phép các nhà nghiên cứu hai nước truy cập nguồn tư liệu số hóa.

Hồ sơ kỹ thuật cầu Long Biên, công trình hạ tầng quy mô bậc nhất Đông Dương thể hiện sức mạnh công nghiệp thời bấy giờ.

Các đại biểu đại diện Bộ Nội vụ, Đại sứ quán Pháp, UNESCO và các chuyên gia kiến trúc tại lễ khai mạc triển lãm.