[Ảnh] Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, chiều 13/10, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-pho-thu-tuong-chinh-phu-bo-truong-quoc-phong-lao-tham-quan-bao-tang-lich-su-quan-su-viet-nam-post994997.html