[Ảnh] Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào﻿. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone ghi sổ cảm tưởng tại Bảo tàng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Cụm tượng Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)