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[Ảnh] Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, chiều 13/10, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Báo Nhân Dân
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Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào﻿. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào﻿. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các thành viên trong đoàn tham quan các không gian trưng bày trong nhà. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone ghi sổ cảm tưởng tại Bảo tàng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone ghi sổ cảm tưởng tại Bảo tàng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Cụm tượng Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Cụm tượng Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

THẾ ĐẠI - NINH CƠ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-pho-thu-tuong-chinh-phu-bo-truong-quoc-phong-lao-tham-quan-bao-tang-lich-su-quan-su-viet-nam-post994997.html