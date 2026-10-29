[Ảnh] Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, thu hút nhiều bạn trẻ

Sự xuất hiện đan xen của các mặt hàng trang trí Halloween và Giáng sinh tạo nên diện mạo đặc biệt cho phố Hàng Mã, thu hút sự chú ý của người dân và du khách khi đi qua tuyến phố.

Sắc cam ma mị của lồng đèn bí ngô đan xen cùng sắc đỏ, trắng ấm áp của những quả châu và vòng nguyệt quế Giáng sinh.

Đón đầu nhu cầu mua sắm đồ trang trí Giáng sinh, nhiều tiểu thương đã chủ động nhập hàng và bày bán sớm hơn mọi năm. Theo ghi nhận của phóng viên, giá các mặt hàng năm nay cơ bản ổn định, một số mẫu mới có mức tăng nhẹ do chi phí nhập hàng.

Về mặt hàng, các mẫu đồ trang trí truyền thống như quả cầu tuyết, cây thông để bàn hay vòng nguyệt quế không có nhiều thay đổi so với mọi năm. Mặt hàng quả cầu tuyết có mức giá dao động từ 150.000 đến 850.000 đồng tùy thuộc vào kích thước và độ bắt mắt của từng sản phẩm.

Nhiều bạn trẻ và du khách tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm không khí Giáng sinh sớm ngay giữa mùa Halloween. Bạn Trần Thùy Trang (19 tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) dừng lại để check-in: "Mình rất bất ngờ khi thấy đồ Noel xuất hiện sớm thế này. Cảm giác vừa đi sắm đồ Halloween lại vừa được ngắm cây thông, quả châu rất thú vị và mới lạ".

Dù Halloween chưa chính thức gõ cửa, sự xuất hiện sớm của sắc màu Giáng sinh tại phố Hàng Mã mang đến những trải nghiệm thị giác thú vị cho du khách, đồng thời phản ánh sự nhạy bén của thị trường bán lẻ trong việc đón đầu xu hướng cuối năm.