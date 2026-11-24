Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam trải nghiệm công đoạn sản xuất gốm Chu Đậu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết: Năm 2026 ghi dấu sự kiện đặc biệt trong đời sống văn hóa của Việt Nam khi lần đầu tiên ngày 24/11 được Quốc hội xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam khi coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại cuộc gặp mặt ý nghĩa này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các nữ Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam được các nghệ nhân giới thiệu, hướng dẫn trải nghiệm các công đoạn sản xuất gốm Chu Đậu.

Nghệ nhân gốm Chu Đậu hướng dẫn các nữ Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam cách vẽ hoa văn lên bình gốm.

Các đại biểu tham gia trải nghiệm các công đoạn sản xuất gốm Chu Đậu.

Cận cảnh vẽ hoa văn lên bình gốm.

Các công đoạn sản xuất gốm đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Đại biểu rất hào hứng khi trải nghiệm các công đoạn sản xuất gốm Chu Đậu.

Niềm vui khi được nâng niu chiếc bình gốm mà mình đã vẽ hoa văn.

Một trải nghiệm thật thú vị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân﻿ và đoàn đại biểu các nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham quan gian trưng bày gốm Chu Đậu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tại không gian văn hóa gốm Chu Đậu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu các nữ Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu.