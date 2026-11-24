[Ảnh] Phó Chủ tịch nước và các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trải nghiệm làm gốm Chu Đậu
Ngày 23/11, tại Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã gặp mặt nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết: Năm 2026 ghi dấu sự kiện đặc biệt trong đời sống văn hóa của Việt Nam khi lần đầu tiên ngày 24/11 được Quốc hội xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.
Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam khi coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Tại cuộc gặp mặt ý nghĩa này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các nữ Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam được các nghệ nhân giới thiệu, hướng dẫn trải nghiệm các công đoạn sản xuất gốm Chu Đậu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-pho-chu-tich-nuoc-va-cac-nu-dai-su-truong-dai-dien-cac-to-chuc-quoc-te-tai-viet-nam-trai-nghiem-lam-gom-chu-dau-post1004734.html