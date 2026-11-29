Quang cảnh bên ngoài Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tại London, Anh. Ảnh: PA/TTXVN

Đây được xem là phép thử công khai đối với sức chống chịu của cả một mô hình dịch vụ công trong không gian số.

Theo phóng viên TTXVN tại London, tối 26/11 vừa qua, Bộ Lao động và Hưu trí (DWP) phát hiện hoạt động đáng ngờ và xác định đây là một âm mưu truy cập trái phép vào hệ thống. Từ ngày 27/11, cơ quan này chủ động ngắt hàng loạt dịch vụ trực tuyến, trong đó có các cổng lương hưu nhà nước, trợ cấp an sinh Universal Credit...với dự kiến gián đoạn kéo dài gần suốt cuối tuần.

Bộ trưởng Lao động và Hưu trí, ông Pat McFadden mô tả sự việc là nghiêm trọng, đồng thời khẳng định việc đóng hệ thống là quyết định đúng đắn nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dân. Đến thời điểm công bố, chưa có bằng chứng nào về việc dữ liệu cá nhân bị xâm phạm.

Cụ thể, phần bị đóng là các cổng dịch vụ trực tuyến, nơi người dân đăng nhập, nộp hồ sơ xin trợ cấp mới và cập nhật thông tin, chứ không phải chức năng chi trả của bộ. Vì vậy, người muốn nộp hồ sơ mới phải chờ, còn các khoản trợ cấp và lương hưu định kỳ cho người đang hưởng vẫn được giải ngân bình thường.

Việc DWP chủ động ngắt các cổng này để điều tra, thay vì cố duy trì truy cập khi chưa rõ mức độ xâm nhập, là một phản ứng đã nằm trong kịch bản chuẩn bị từ trước. Cơ quan này cho biết đã lập tức kích hoạt các phương án đã được diễn tập kỹ lưỡng sẵn có cho những tình huống như vậy.

Sự việc cho thấy mức độ hệ trọng khi quy mô của hệ thống gặp rủi ro. DWP quản lý hệ thống an sinh xã hội trị giá khoảng 330 tỷ bảng (432 tỷ USD), chi trả cho 13 triệu người hưởng lương hưu cùng hàng triệu người nhận trợ cấp tìm việc, nhà ở và ốm đau. Mỗi ngày, cơ quan này thực hiện khoảng 2,5 triệu lượt chi trả, trị giá 1,3 tỷ bảng. Một guồng máy lớn như vậy lại đang tựa trên một nền tảng công nghệ mà chính những người trong cuộc thừa nhận là lạc hậu.

Mới đây, Thư ký thường trực của DWP, bà Sarah Healey, nói với các nghị sĩ rằng bộ đang phụ thuộc vào những hệ thống máy tính “cực kỳ cũ kỹ", dẫn tới các quy trình thiếu linh hoạt. Tương tự, nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do Steve Darling thẳng thắn nhận xét rằng bộ đang có nhiều thiết bị lỗi thời “được chắp vá tạm bợ”. Ở góc độ chuyên môn, bà Marianne Betts, Tổng Giám đốc công ty tư vấn công nghệ Civiteq, lưu ý các hệ thống cũ không hẳn là kém an toàn, nhưng khó vá lỗi, giám sát và tích hợp với công nghệ bảo mật hiện đại hơn, khiến cho cả công tác phòng ngừa lẫn khắc phục đều khó khăn hơn.

Bản thân DWP đang thực hiện một chương trình nâng cấp công nghệ thông tin kéo dài một thập kỷ, dự kiến hoàn tất vào năm 2033. Tham vọng đưa dịch vụ công lên môi trường số đã đi nhanh hơn năng lực bảo mật của chính hạ tầng nền tảng và sự cố lần này phơi bày khoảng cách đó.

Vụ việc ở DWP tiếp nối loạt sự cố an ninh mạng nhắm vào khu vực công và doanh nghiệp Anh trong thời gian gần đây, từ vụ lộ thông tin cá nhân của khách hàng trong một vụ xâm phạm hệ thống thanh toán ở sân bay Gatwick đến việc Cơ quan Giao thông London (Transport for London) phải ngắt trang web thẻ Oyster sau khi dữ liệu của khoảng 265.000 khách hàng có nguy cơ bị xâm phạm.

Phủ Thủ tướng cho biết chưa có bằng chứng cho thấy các bộ ngành khác bị nhắm tới. Vì vậy, vụ việc lần này vẫn là một lời nhắc về mức độ phơi nhiễm của khu vực công trước rủi ro mạng.

Điều khiến vấn đề phức tạp là vai trò hai mặt của trí tuệ nhân tạo (AI). Ngay từ tháng 10/2026, Bộ trưởng phụ trách AI của Vương quốc Anh, ông Kanishka Narayan, thừa nhận rằng "nhiều khả năng, nếu không muốn nói là tất yếu, hệ thống phòng vệ mạng của chúng ta sẽ bị chọc thủng" bởi hoạt động tấn công có sự hỗ trợ của AI. Ông cam kết khẩn trương sử dụng những năng lực AI tiên phong để tìm ra điểm yếu trong hệ thống của chính phủ trước khi đối tượng tấn công khai thác.

Cùng một công nghệ vừa là mũi giáo của kẻ tấn công, vừa được kỳ vọng làm tấm khiên của bên phòng thủ, và cuộc chạy đua giữa hai vai trò ấy sẽ còn định hình an ninh mạng khu vực công trong nhiều năm tới.

Sự việc cho thấy rõ rằng việc vận hành những dịch vụ thiết yếu cho hàng triệu người trên một nền công nghệ đã quá tuổi là một rủi ro thường trực, nhưng việc dòng chi trả vẫn được giữ nguyên trong khi hệ thống được chủ động đóng lại để điều tra lại cho thấy giá trị của những phương án dự phòng được chuẩn bị nghiêm túc.

Chặng đường hiện đại hóa đến năm 2033 của Anh còn dài và điều quyết định là ở năng lực phát hiện sớm, ứng phó có kỷ luật và phục hồi an toàn./.