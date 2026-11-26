10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit và 6 năm kể từ khi chính thức rời Liên minh châu Âu (EU), nước Anh đang phát đi những tín hiệu cho thấy khả năng đảo chiều chiến lược đối với châu Âu.

Thủ tướng Andy Burnham muốn mở ra cuộc thảo luận về vị thế lâu dài của Anh, trong đó không loại trừ khả năng tái gia nhập liên minh.

Ngày 20/11, ông Burnham tới Brussels và công bố một loạt thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ với EU.

Theo đó, Anh sẽ tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm của khối, qua đó giảm bớt những thủ tục kiểm tra biên giới gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu.

Hai bên cũng nhất trí liên kết thị trường carbon, giúp các doanh nghiệp Anh tránh khoản thuế của EU áp dụng đối với hàng nhập khẩu có mức phát thải cao.

Một thỏa thuận khác cho phép thanh niên Anh và các nước châu Âu sinh sống, làm việc tại quốc gia của nhau trong thời hạn tối đa 3 năm. Hai bên cũng tiếp tục đàm phán về học phí dành cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi.

Ông Burnham gọi đây là bước khởi đầu cho quá trình tái thiết lập quan hệ với những nước láng giềng gần gũi nhất và thị trường lớn nhất của Anh.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn, London sẽ có vị thế mạnh hơn nếu hợp tác chặt chẽ với châu Âu.

Một số nhân vật cấp cao trong Công đảng muốn tiến xa hơn. Cựu Phó thủ tướng David Lammy đề xuất đưa cam kết tái gia nhập EU vào cương lĩnh tranh cử của đảng.

Cựu Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Peter Kyle thậm chí cho rằng ông Burnham nên vận động tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Những đề xuất trên xuất hiện khi quan điểm của công chúng Anh về Brexit ngày càng thay đổi. Các cuộc khảo sát của YouGov từ năm 2022 liên tục ghi nhận đa số người được hỏi cho rằng rời EU là quyết định sai lầm.

Khảo sát của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu trong năm nay cho thấy 75% người Anh muốn thắt chặt quan hệ với EU, trong khi 33% xem tái gia nhập là ưu tiên hàng đầu.

Về kinh tế, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ ước tính đến năm 2025, Brexit khiến GDP bình quân đầu người của Anh giảm 8% và đầu tư giảm 18%. Goldman Sachs nhận định việc trở lại thị trường chung EU có thể giúp kinh tế Anh tăng trưởng thêm 2-5%.

Tuy nhiên, con đường tái gia nhập không đơn giản. Anh có thể không được hưởng những ưu đãi từng có, chẳng hạn quyền duy trì đồng bảng và mức giảm phí thành viên. Quá trình đàm phán cũng có nguy cơ kéo dài, gây bất ổn chính trị và làm phân tán nguồn lực của chính phủ.

Ý tưởng này còn vấp phải sự phản đối từ những người từng ủng hộ Brexit. Nigel Farage, lãnh đạo đảng Reform UK, chỉ trích động thái của ông Burnham là phản bội cử tri. Cựu Thủ tướng Boris Johnson cũng phản đối việc khơi lại tranh luận về EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố EU sẵn sàng thảo luận về định hướng quan hệ tương lai với Anh.

Tuy nhiên, Brussels muốn London đưa ra một cam kết rõ ràng và lâu dài trước khi tiến hành đàm phán nghiêm túc. Với EU, việc khôi phục quan hệ không đồng nghĩa sẵn sàng chấp nhận một nước Anh thay đổi lập trường liên tục.