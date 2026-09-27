Anh: Phát hiện chất nổ gần căn cứ máy bay ném bom Mỹ, nhiều người bị bắt

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đậu tại căn cứ RAF Fairford. Ảnh: Reuters.

Nhiều người đã bị bắt với cáo buộc vi phạm Luật Chất nổ của Anh, hiện chưa có thông tin về vụ nổ hay thương vong. Đội xử lý bom mìn và vật liệu nổ chuyên nghiệp của Lục quân Anh đã được điều động tới hiện trường để điều tra.

Cảnh sát triển khai số lượng lớn nhằm bảo đảm an ninh khu vực, đồng thời sơ tán một phần cư dân làng Whelford gần căn cứ và đưa họ tới tá túc tại một trung tâm giải trí ở địa phương.

Đội xử lý vật liệu nổ của Lục quân Anh đang kiểm tra một số xe cộ trong khu vực. Các tuyến đường xung quanh hiện trường đã được thiết lập và phong tỏa. Cảnh sát cho biết đến thời điểm hiện tại, tình hình được đánh giá là đã trong tầm kiểm soát.

Căn cứ trọng yếu của máy bay ném bom chiến lược Mỹ tại châu Âu

Căn cứ RAF Fairford có vị trí đặc biệt nhạy cảm về quân sự và chiến lược. Về danh nghĩa, đây là một căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh, nhưng các nhiệm vụ liên quan đến quân đội Mỹ tại căn cứ được Không đoàn Hỗ trợ Tác chiến 501 của Không quân Mỹ phụ trách hỗ trợ và quản lý.

RAF Fairford là một trong những căn cứ tiền phương quan trọng để Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược tại châu Âu, từng tiếp nhận các loại máy bay như B-1B Lancer, B-2 Spirit và B-52H Stratofortress.

Không quân Mỹ cũng xác định Fairford là một trong những địa điểm quan trọng phục vụ hoạt động triển khai tiền phương của lực lượng máy bay ném bom Mỹ tại châu Âu.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường trong khi lực lượng chức năng tìm kiếm tháo gỡ chất nổ, sẵn sàng xử lý vụ việc phát sinh. Ảnh: Reuters.

Lo ngại về nguy cơ “chiến tranh hỗn hợp”

Chuyên gia phân tích Frank Gardner của BBC cho rằng vụ việc gây lo ngại trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang phải đối mặt với những hoạt động được gọi là “chiến tranh hỗn hợp” (hybrid warfare), trong đó có các hành động mang tính chất tương tự khủng bố.

Theo chuyên gia Gardner, đã xuất hiện những lời đe dọa nhằm vào Anh từ một số quốc gia. Ông cho rằng Nga từng đưa ra những cảnh báo tương tự, hoặc chính xác hơn là các hoạt động bị cáo buộc có liên quan đến Tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU), nhằm gây sức ép hoặc trừng phạt những quốc gia ủng hộ Ukraine.

Theo nhận định được dẫn lại, Moscow cho rằng NATO, đặc biệt là Anh và một số quốc gia khác, đã tiến hành một dạng “chiến tranh gián tiếp” chống Nga thông qua việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Vì vậy, các hoạt động gây sức ép nhằm vào những nước này có thể được xem như một cách “bắt họ phải trả giá”.

Các hình thức thường được xếp vào nhóm “chiến tranh hỗn hợp” bao gồm phóng hỏa, tấn công mạng, máy bay không người lái không rõ nguồn gốc xâm nhập khu vực nhạy cảm, chẳng hạn căn cứ hạt nhân hoặc nhà máy điện.

Gần đây, tại sân bay Leipzig-Halle của Đức cũng phát hiện 3 UAV mang chất nổ. Đây là một trung tâm vận chuyển hàng hóa phục vụ hoạt động cung cấp vật tư cho Ukraine. Một trong những mục tiêu được cho là liên quan tới vụ việc là máy bay vận tải hạng nặng An-124 của Ukraine.

Tuy nhiên, tất cả những liên hệ trên mới chỉ dừng ở mức suy đoán. Hiện cảnh sát và quân đội Anh vẫn đang điều tra vụ việc tại Fairford, trong đó tập trung kiểm tra xem các phương tiện bị khám xét có chứa vật liệu nổ hay không, đồng thời xác định cụ thể hành vi phạm tội mà những người bị bắt có thể đã thực hiện.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức xác nhận vụ việc có liên quan đến Nga, GRU hay một chiến dịch “chiến tranh hỗn hợp” nào.

Theo Chinatimes.