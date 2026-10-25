Anh, Pháp và Đức tiến hành diễn tập quân sự quy mô lớn

Cuộc diễn tập mang tên Rhino Titan, diễn ra tại trung tâm huấn luyện quân sự Sennelager ở Đức, với sự tham gia của khoảng 2.500 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập kéo dài 7 tuần, trong đó 600 lính dù Anh và Pháp thực hiện hoạt động nhảy dù từ 4 máy bay vận tải A400M Atlas của Không quân Hoàng gia Anh.

Cuộc diễn tập nhằm thể hiện khả năng bảo vệ các quốc gia thành viên NATO trước một cuộc tấn công hiện đại trong bối cảnh những lo ngại về tình hình an ninh tiếp tục bất ổn tại châu Âu.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, cùng với các đồng minh Pháp và Đức, cuộc diễn tập huấn luyện quy mô lớn này cho thấy cả 3 nước đều có thể triển khai lực lượng đổ bộ đường không nhanh chóng và trên diện rộng tới bất kỳ nơi nào cần thiết để bảo vệ lãnh thổ NATO.

R.G