Anh, Pháp diễn tập quân sự quy mô lớn tại Đức

Lính dù Anh và Pháp nhảy khỏi máy bay Không quân Hoàng gia Anh trong khuôn khổ cuộc diễn tập Rhino Titan. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Anh)

Cuộc diễn tập mang tên Rhino Titan với sự tham gia của 600 lính dù Anh và Pháp, thực hiện nhảy dù từ máy bay vận tải A400M của Không quân Hoàng gia Anh (RAF).

Theo Sky News, đây là một trong những chiến dịch đổ bộ đường không lớn nhất của Anh trong hai thập niên qua.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng binh sĩ và trang thiết bị chuyên dụng được huy động với quy mô như vậy trong một cuộc đổ bộ bằng hình thức nhảy dù từ độ cao thấp.

Cuộc diễn tập kéo dài 7 tuần, được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Sennelager ở Đức. Trong khuôn khổ hoạt động, Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 16 của Anh thực hành tác chiến trước đối thủ giả định được trang bị thiết bị bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử.

Cuộc diễn tập chung diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại châu Âu gia tăng do xung đột tại Ukraine, cùng những cáo buộc nhằm vào Điện Kremlin liên quan đến các vụ phóng hỏa, phá hoại tại một số nước châu Âu.

Trước đó vài ngày, Paris thông báo máy bay chiến đấu của Anh đã tham gia diễn tập cùng máy bay Pháp trong hoạt động phối hợp đầu tiên có liên quan năng lực hạt nhân phóng từ trên không của Pháp.

(theo Skynews)