Anh phản đối thỏa thuận dầu diesel Mỹ-Nga, khẳng định lập trường với Moscow

Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting tuyên bố, London không ủng hộ thỏa thuận mua dầu diesel của Nga giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Belfast Telegraph)

Phát biểu ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhận định, thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 đang đến gần.

Quan chức này cho rằng, các chính trị gia trên thế giới cũng đang chịu sức ép phải giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận của Tổng thống Trump nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu tại Mỹ, vốn tăng sau các cuộc tấn công phối hợp của nước này và Israel nhằm vào Iran.

Trước đó, hôm 9/10, Nhà Trắng công bố các biện pháp nới lỏng trừng phạt đối với hoạt động giao dịch dầu diesel của Nga.

Động thái mới của Mỹ cũng vấp phải sự phản đối từ Ukraine.

Cụ thể, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, việc cho phép Nga tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đồng nghĩa với tiếp thêm nguồn lực cho các hoạt động quân sự của Moscow.

Trong khi đó, London khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga, qua đó cho thấy sự khác biệt giữa Anh và Mỹ trong cách tiếp cận hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Moscow.

(theo Tân Hoa xã)