Bước ngoặt nghiệt ngã và hành trình vượt lên nghịch cảnh

Từng là một thanh niên khỏe mạnh, thành thạo nghề sửa chữa ô tô và cơ khí dân dụng, anh Qúy mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Thế nhưng, tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào cuối năm 2020 đã khiến anh mất đi hai cánh tay và một chân, đẩy cuộc đời sang một bước ngoặt khó khăn.

Thời điểm ấy, con trai anh mới vừa tròn 2 tuổi. Sau tai nạn, từ một người có thể tự mình làm mọi việc, anh phải học lại những kỹ năng sinh hoạt đơn giản nhất, đồng thời đối mặt với những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhìn vợ vất vả lo toan cho gia đình, con thơ còn nhỏ, anh càng thêm thương và tự nhủ không thể mãi chìm trong buồn bã, tuyệt vọng. Tình yêu thương gia đình trở thành động lực để anh từng bước vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực tự chăm sóc bản thân và tìm cách lao động, tạo thu nhập, tiếp tục làm chỗ dựa cho vợ con.

Anh Phạm Thế Quý phát triển mô hình nuôi gà lấy trứng, từng bước tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của bản thân.

Gần 2 năm sau tai nạn, bằng sự kiên trì, anh Quý bắt đầu tập luyện, làm quen với chân giả và tay giả, học lại những kỹ năng sinh hoạt từ đơn giản nhất. Mỗi bước đi, mỗi công việc tự mình hoàn thành đều là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ. Dần dần, anh lấy lại sự chủ động trong cuộc sống thường ngày, từng bước vượt qua mặc cảm để hướng đến tương lai.

Không để hoàn cảnh giới hạn những khả năng còn lại của bản thân, anh tiếp tục chủ động tìm hiểu các mô hình sản xuất phù hợp với sức khỏe và điều kiện thực tế. Từ nuôi sâu canxi làm thức ăn cho gia cầm, nuôi gà lấy trứng đến chế biến chuối sấy, anh từng bước thử sức với những cách làm mới nhằm nâng cao giá trị nông sản. Mỗi mô hình đều đòi hỏi sự tìm tòi, điều chỉnh và kiên nhẫn, nhưng cũng mở ra cho anh cơ hội tiếp tục lao động, tạo thu nhập bằng chính khả năng của mình. Với anh, lao động không chỉ nhằm tạo ra thu nhập mà còn là cách tìm lại sự tự tin và khẳng định giá trị của bản thân.

Anh Phạm Thế Quý, xã Hòa An, chia sẻ: Sau biến cố, tôi cố gắng vượt qua mặc cảm, tìm công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình để có thể tự lao động, tạo thu nhập. Tôi tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy, đồng thời, chủ động tìm tòi, học hỏi các mô hình sản xuất mới. Đến nay, những gì tôi làm được vẫn chưa thể gọi là thành công, thu nhập còn hạn chế và bản thân còn nhiều điều phải học. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức và tin rằng nỗ lực từng ngày sẽ giúp mình tiến gần hơn đến những điều mong muốn.

Khi công nghệ trở thành “cánh tay nối dài”

Nếu tai nạn khiến anh Quý gặp nhiều hạn chế trong di chuyển và lao động trực tiếp thì công nghệ mở ra một hướng đi mới. Từ chiếc điện thoại thông minh và các nền tảng trực tuyến, anh học cách giới thiệu sản phẩm, quay video, livestream, chia sẻ quá trình sản xuất và kết nối với khách hàng. Những công việc từng xa lạ với một người làm nông dần trở thành một phần trong hành trình phát triển kinh tế của anh.

Từ chiếc điện thoại thông minh, anh Phạm Thế Quý chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng, mở rộng đầu ra cho nông sản.

Anh cũng tích cực tham gia Câu lạc bộ “Nông dân số Hòa An”, cùng các hội viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Qua những buổi sinh hoạt, anh có thêm kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế, đồng thời chia sẻ những cách làm của mình với các hội viên. Nhờ đó, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các kênh tiêu thụ truyền thống, anh có thể chủ động quảng bá sản phẩm, đưa nông sản của gia đình đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm.

Chị Đàm Thị Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa An cho biết: Hội viên Phạm Thế Quý nghị lực để vươn lên, không đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn. Dù bị khuyết tật nặng sau tai nạn, anh vẫn chủ động tìm tòi, học hỏi, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của bản thân. Trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của Hội, anh luôn nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm với các hội viên. Tinh thần vượt khó, ý chí tự lực và ham học hỏi của anh là tấm gương để hội viên nông dân học tập, noi theo. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để anh tham gia các hoạt động hỗ trợ, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, từng bước phát huy khả năng, phát triển kinh tế gia đình.

Từ một người từng đối mặt với nguy cơ mất đi khả năng lao động, anh đang từng bước viết tiếp cuộc đời bằng những điều giản dị: học hỏi, lao động, sáng tạo và không bỏ cuộc. Công nghệ có thể trở thành “cánh tay nối dài”, nhưng chính nghị lực và khát vọng sống có ích mới là động lực giúp anh Quý vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục vun đắp cuộc sống gia đình và truyền cảm hứng về tinh thần tự lực trong cộng đồng.