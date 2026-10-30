Anh Pao làm giàu từ chăn nuôi

Là người dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên ở xã Nàn Sán cũ, nay là thôn Tà Chải, xã Si Ma Cai, anh Thền Văn Pao từng có cuộc sống khó khăn do thu nhập chỉ trông vào trồng ngô, trồng lúa. Những năm gần đây, với quyết tâm nâng cao thu nhập, anh Pao đã tập trung phát triển chăn nuôi với một số vật nuôi như lợn, ngựa, bò, hươu sao và dúi. Mô hình chăn nuôi của anh Pao không chỉ giúp gia đình có thu nhập khá mà còn là nơi để người dân trong vùng đến học hỏi, làm theo.

Thôn Tà Chải, xã Si Ma Cai nằm trong một thung lũng rộng, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi cao, là nơi đồng bào dân tộc Nùng sinh sống lâu đời. Từ lâu, cuộc sống của đa số hộ dân ở đây đều trông vào sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là trồng ngô, lúa hoặc hoa màu trên cánh đồng. Mặc dù chịu khó làm ăn, nhưng nhiều hộ dân vẫn có cuộc sống khó khăn do thu nhập thấp.

Cùng là người dân sinh ra và lớn lên trên vùng đất này, chứng kiến cuộc sống khó khăn của gia đình và bà con trong thôn, anh Thền Văn Pao luôn suy nghĩ làm cách nào để có thu nhập cao và cuộc sống ấm no hơn. Khi chúng tôi đến, anh Pao đang bận rộn chăm sóc đàn dúi má đào trong khu chuồng kiên cố.

Anh Thền Văn Pao cho biết từ đầu năm 2025 anh mạnh dạn đầu tư khoảng 150 triệu xây chuồng và mua 40 đôi dúi giống về nuôi. Đến nay, đàn dúi của anh Pao phát triển tốt và có một số đôi dúi bố mẹ đã sinh sản, nâng số lượng lên hơn 100 con. Mặc dù nhiều người hỏi mua dúi, nhưng đang trong quá trình nhân đàn nên anh Pao chưa xuất bán.

Mỗi con dúi má đào nuôi 4 tháng sẽ trưởng thành nặng 3 - 4kg có giá khoảng 800 nghìn đồng. Khi xuất bán, đàn dúi sẽ đem về cho anh Pao nguồn thu đáng kể.

Cùng với nuôi dúi, hiện nay gia đình anh Pao còn có 8 con hươu sao nuôi lấy nhung và gần chục con bò, ngựa nuôi bán chăn thả để bán thịt. Vừa qua, anh Pao xuất bán 5 con bò thu được gần 100 triệu đồng.

Anh Pao chia sẻ, trước khi chuyển sang nuôi bò, ngựa, hươu sao, gia đình anh tập trung vào giống lợn đen bản địa. Có lúc trong chuồng có từ 20 đến 30 con lợn thịt, mỗi lứa xuất chuồng, trừ mọi chi phí thu được hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, do dịch bệnh trên đàn lợn diễn biến phức tạp và giá lợn có lúc xuống thấp nên từ năm 2024 đến nay anh dừng nuôi lợn, chuyển sang các vật nuôi khác ít dịch bệnh và giá trị kinh tế cao hơn.

Từ một gia đình thuần nông có cuộc sống khó khăn, nhờ chịu khó học hỏi, phát triển chăn nuôi nên mỗi năm gia đình anh Thền Văn Pao có thu nhập trên 100 triệu đồng. Với sự quyết tâm và mạnh dạn trong phát triển kinh tế, cuộc sống của gia đình anh Pao ngày càng khá giả hơn. Anh Pao trở thành tấm gương tiêu biểu trong sản xuất giỏi tại thôn Tà Chải. Những năm gần đây, mô hình chăn nuôi của anh Pao được nhiều người đến học hỏi kinh nghiệm để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.