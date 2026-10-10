[Ảnh] Panama sau động đất mạnh
Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), Panama chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích nào, mặc dù có một số người bị thương sau động đất.
Ngày 9/10, một trận động đất mạnh cùng hàng loạt dư chấn lớn đã làm rung chuyển Panama, khiến người dân đổ ra đường, gây gián đoạn nguồn cung nước và buộc các chuyến bay phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn. Chính phủ nước này đã huy động nhân lực và nguồn lực để ứng phó khẩn cấp sau động đất.
Viện Khoa học Địa chất thuộc Đại học Panama xác định, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 12 giờ 56 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), có độ lớn 7,2, ở độ sâu 4km. Sau đó, một trận động đất đã xuất hiện lúc 15 giờ 25 phút với độ lớn 6,9. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, hơn 40 trận động đất đã được ghi nhận, trong đó có hơn 12 trận có độ lớn trên 5,0.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ban đầu ghi nhận trận động đất đầu tiên có độ lớn 8,0, sau đó điều chỉnh xuống 7,6 và tiếp tục cập nhật lên 7,7.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Panama sau động đất:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-panama-sau-dong-dat-manh-post994217.html