[Ảnh] Panama sau động đất mạnh

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngày 9/10, một trận động đất mạnh cùng hàng loạt dư chấn lớn đã làm rung chuyển Panama, khiến người dân đổ ra đường, gây gián đoạn nguồn cung nước và buộc các chuyến bay phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn. Chính phủ nước này đã huy động nhân lực và nguồn lực để ứng phó khẩn cấp sau động đất.

Viện Khoa học Địa chất thuộc Đại học Panama xác định, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 12 giờ 56 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), có độ lớn 7,2, ở độ sâu 4km. Sau đó, một trận động đất đã xuất hiện lúc 15 giờ 25 phút với độ lớn 6,9. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, hơn 40 trận động đất đã được ghi nhận, trong đó có hơn 12 trận có độ lớn trên 5,0.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ban đầu ghi nhận trận động đất đầu tiên có độ lớn 8,0, sau đó điều chỉnh xuống 7,6 và tiếp tục cập nhật lên 7,7.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Panama sau động đất:

Nhiều người đổ ra khỏi các tòa nhà, tập trung dọc các tuyến phố và tại những khu vực trống ở thủ đô Panama City. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các trận động đất đã làm gián đoạn một số dịch vụ công. Cơ quan quản lý cấp và thoát nước quốc gia Panama cho biết, tình trạng mất điện do động đất đã khiến một số nhà máy xử lý nước trên cả nước phải ngừng hoạt động hoặc giảm công suất. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Nhiều người đổ ra khỏi các tòa nhà, tập trung dọc các tuyến phố và tại những khu vực trống ở thủ đô Panama City. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Panama City. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tòa nhà bị sập và xe ô-tô bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino cho biết, ông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương báo cáo tình hình thiệt hại do động đất gây ra, đồng thời triển khai nhân lực, nguồn lực và viện trợ đến các cộng đồng bị ảnh hưởng. Ông cũng thông báo, toàn bộ bộ máy chính phủ đã được huy động và ông sẽ trực tiếp tham gia công tác ứng phó, điều phối tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. (Ảnh: Tân Hoa Xã)