Ảnh ở tuổi 31 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền gây chú ý

Nguyễn Thị Huyền sau khi chia sẻ hình ảnh thời điểm 10 năm trước và hiện tại của mình đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Người đẹp còn tiết lộ cô đã tăng 10kg so với thời gian trước. Tuy nhiên, khán giả đều nhận thấy nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2004 vẫn còn mãi với thời gian.

Sau hơn 20 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được vẻ đẹp riêng từng giúp cô tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Không còn nét trẻ trung, trong veo của cô gái 19 tuổi, người đẹp Hải Phòng hiện mang vẻ đằm thắm, nền nã và mặn mà của người phụ nữ trưởng thành.

Nguyễn Thị Huyền khoe ảnh bìa trái là 31 tuổi còn bìa phải là thời điểm hiện tại của cô.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004 khi mới 19 tuổi. Thời điểm ấy, cô gây chú ý bởi chiều cao nổi bật, gương mặt tròn đầy, đôi mắt có chiều sâu và nụ cười hiền.

Nhan sắc của Nguyễn Thị Huyền khi đó không mang vẻ sắc sảo hay quá hiện đại. Cô sở hữu những đường nét mềm mại, phúc hậu, được nhận xét đậm chất Á Đông. Chính vẻ đẹp tự nhiên ấy trở thành dấu ấn riêng của người đẹp Hải Phòng trong một thời kỳ mà các cuộc thi nhan sắc chưa có quá nhiều sự thay đổi về tiêu chuẩn thẩm mỹ.

Sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Huyền đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2004 và lọt Top 15 chung cuộc. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động của cô sau khi trở thành hoa hậu.

Những năm sau đó, Nguyễn Thị Huyền không xuất hiện quá thường xuyên trước công chúng. Cô chọn cuộc sống tương đối kín tiếng, dành thời gian cho công việc và gia đình. Vì thế, mỗi lần người đẹp xuất hiện, diện mạo của cô thường nhận được sự quan tâm.

Nếu hình ảnh Nguyễn Thị Huyền thời điểm đăng quang gắn với mái tóc dài, cách trang điểm nhẹ và vẻ đẹp trong trẻo của tuổi đôi mươi, thì ở hiện tại, cô có sự thay đổi rõ rệt về thần thái. Gương mặt trở nên đằm hơn, phong cách cũng trưởng thành và giản dị.

Hình ảnh ở tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Người đẹp không chạy theo những xu hướng làm đẹp quá cầu kỳ. Trong nhiều hình ảnh đời thường, cô thường chọn cách trang điểm vừa phải, trang phục thanh lịch. Những đường nét tự nhiên trên gương mặt vì thế vẫn được giữ lại thay vì bị che phủ bởi lớp son phấn dày.

Nhan sắc của Nguyễn Thị Huyền cũng cho thấy một sự thay đổi tự nhiên theo thời gian. Từ cô gái trẻ từng đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, cô trở thành một phụ nữ trưởng thành với vẻ đẹp có phần điềm đạm hơn.

Điều được nhiều người nhớ ở Nguyễn Thị Huyền là cô dường như không cố níu giữ hình ảnh của một hoa hậu tuổi đôi mươi. Thay vào đó, người đẹp chấp nhận sự thay đổi của thời gian và giữ cho mình nét riêng.

Hơn hai thập kỷ sau ngày đội vương miện, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được những đường nét từng làm nên dấu ấn của mình: gương mặt đầy đặn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ và vẻ đẹp nữ tính.