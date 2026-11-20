Từ những bài giảng giản dị và tấm lòng tận tụy hôm nay, những "nhịp cầu tri thức" sẽ tiếp tục được nối dài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho quê hương, đất nước và lực lượng Công an nhân dân.

Bước vào năm học đặc biệt 2026-2027 với mô hình giáo dục nội trú 3 cấp, tập thể nhà trường đang viết tiếp hành trình nhân văn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ươm mầm những thế hệ cán bộ Công an bản lĩnh, giàu tri thức.

Trường Văn hóa Công an nhân dân I﻿ thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên có tiền thân là Trường Hạ sĩ quan Công an III (thành lập ngày 30/7/1976). Việc thành lập Trường theo mô hình nội trú 3 cấp (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh Thái Nguyên về hỗ trợ người yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội gắn với giữ vững an ninh, trật tự.

Những ngày tháng 11, hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), khuôn viên Trường Văn hóa Công an nhân dân I rộn ràng hơn.

Đây là môi trường giáo dục đặc thù, nơi tri thức văn hóa luôn song hành cùng kỷ luật và bản lĩnh của lực lượng Công an nhân dân.

Trên bục giảng, giáo viên tận tình truyền đạt kiến thức cho các em học sinh.

Trong vòng tay yêu thương và sự dìu dắt tận tình của các thầy cô giáo, em Phan Thị Minh Thư (lớp 5A1) - con gái liệt sĩ Phan Văn Thành, con đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên - đã nhanh chóng hòa nhập trong ngôi trường nội trú.

Em Mua Thị Lan (lớp 6A3, dân tộc Mông) - mồ côi cả cha lẫn mẹ, là con nuôi của Công an xã Đường Thượng (tỉnh Tuyên Quang) chăm chú trong giờ học.

Hiện trường có 16 cháu mồ côi, con thương binh, liệt sĩ được các đơn vị, công an cấp xã, hội phụ nữ công an đỡ đầu đang học tại trường.

Là con gái liệt sĩ Hoàng Trung, em Hoàng Anh Thư (học sinh lớp 12A2, quê Đắk Lắk) luôn nỗ lực vươn lên trong học tập để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của cha.

Các em học sinh hòa đồng, vui vẻ trong ngôi trường hạnh phúc.

Vượt qua nghịch cảnh mồ côi bố, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo phải chạy thận ba buổi mỗi tuần, em Vũ Hoàng Minh Đức (lớp 10A1) - con nuôi Công an xã Vân Nham (Lạng Sơn) - đã tìm thấy điểm tựa vững chắc tại Trường Văn hóa Công an nhân dân I để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy.

Những tiết học sinh động, trực quan giúp học sinh vùng sâu, vùng xa nhanh chóng tiếp cận phương pháp học tập hiện đại.

Do phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 9 tỉnh miền núi phía Bắc, chất lượng đầu vào có sự chênh lệch, nhà trường đã chủ động khảo sát, phân loại để tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng theo từng nhóm đối tượng. Nhờ sự tận tâm kèm cặp của thầy cô, qua kiểm tra giữa học kỳ I, nhiều em đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Năm học 2026-2027, nhà trường lần đầu tiên đón 390 học sinh khối lớp 5, lớp 6 và lớp 10 về học tập theo mô hình mới. Dù còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất nhưng tập thể cán bộ, giáo viên đã đoàn kết khắc phục, đưa các hoạt động vào nền nếp.

Sau giờ lên lớp, các thầy cô giáo lại trở thành những người cha, người mẹ thứ hai, ân cần chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và nếp sinh hoạt nội trú cho học sinh.

Không chỉ chăm lo về tri thức, công tác nuôi dưỡng các em cũng được nhà trường chăm lo chu đáo.