[Ảnh] Niềm vui ở những lớp học giữa biển mây trên đỉnh Ngọc Linh

Điểm trường chính nằm ở trung tâm xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) giữa biển mây chiều.

Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Linh nằm ở độ cao hơn 1.100m so với mực nước biển, không gian chung quanh bốn bề rừng núi.

Hiện các lớp học của nhà trường đều đã được trang bị ti-vi và các trang thiết bị giảng dạy hiện đại.

Những tiết học cũng vì thế mà thú vị và hấp dẫn hơn với các học trò nhỏ vùng cao.

Nhà trường cũng đã được đầu tư một sân cỏ nhân tạo chuyên dụng.

Mặt sân không chỉ phục vụ bộ môn Giáo dục thể chất mà còn là không gian vận động an toàn, giúp trẻ thêm hào hứng, góp phần vào công cuộc phát triển thể chất cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ cơ sở vật chất của một trường bán trú, Ban Giám hiệu Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Linh đã huy động và tận dụng mọi nguồn lực để bảo đảm việc cho học sinh ở nội trú tại trường từ thứ hai đến thứ sáu.

Đây là một trong những phương án hiệu quả để "giữ bước chân trẻ tới trường" nhất là vào những thời điểm mưa lũ, khi khoảng cách giữa các thôn, làng vùng cao đến lớp học đôi khi kéo dài nhiều giờ đi bộ.

Theo tâm niệm của thầy cô cùng Ban Giám hiệu nhà trường, giữ những bước chân trẻ đến trường phải bắt đầu từ việc chăm chút để từng bé có cái bụng no, có giấc ngủ ngon và những tiện nghi còn hơn cả ở nhà.

Hiện, Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Linh vẫn đang nhận được sự quan tâm và đầu tư liên tục từ các cấp chính quyền địa phương.

Giữa tháng 10/2026, các học sinh ở cấp học trung học cơ sở của nhà trường vừa háo hức lại vừa phấn khởi khi nhận được những máy tính xách tay hoàn toàn mới từ Ủy ban nhân dân xã Trà Linh.

Những chiếc máy tính không đơn thuần là đồ dùng học tập công nghệ cao, mà còn là cánh cổng để các bạn trẻ kết nối với thế giới…

Và việc đầu tư cho các em những công cụ như vậy vừa là cách trang bị tri thức, nâng cao chất lượng học tập và cũng vừa là một phương án hiệu quả để giữ chân học trò vùng khó.

Đời sống tinh thần của các học trò vùng cao cũng đang được quan tâm đặc biệt.

Mỗi ngày đến trường của các em đều ngập tràn trong những niềm vui, trải nghiệm và tiếng cười ròn rã.