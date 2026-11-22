Mỗi hành động tận tâm ấy chính là nhịp cầu nối liền tình hữu nghị, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái và trái tim nhân ái của con người Việt Nam ra thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giữa những đổ nát sau thảm họa tại Myanmar, màu áo xanh Quân y Việt Nam hiện lên như điểm tựa bình yên cho người dân nước bạn. Không quản ngại hiểm nguy, các chiến sĩ cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam vừa nỗ lực tìm kiếm sự sống dưới đống đổ nát, vừa ân cần thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng thiên tai. Mỗi hành động tận tâm ấy chính là nhịp cầu nối liền tình hữu nghị, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái và trái tim nhân ái của con người Việt Nam ra thế giới.

Ngoài công việc chính bảo đảm an toàn cho toàn thể các lực lượng tham gia tìm kiếm, lực lượng Quân y còn lập những bệnh viện dã chiến tại nơi xảy ra động đất khám chữa bệnh miễn phí cho người dân Myanmar. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phát thuốc miễn phí cho người dân Myanmar bị thương. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Quân y của Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra các triệu chứng cho người dân Myanmar. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Băng bó lại vết thương loét bàn chân trong quá trình chạy thoát khỏi trận động đất. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Lao mình vào đống đổ nát tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển các nạn nhân trong vụ động đất ra ngoài nơi tập kết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đến cuối ngày, các chiến sĩ Quân y lại trở lại công việc chính là cứu hộ cứu nạn và xử lý khử khuẩn vệ sinh khi các thi thể nạn nhân được đưa lên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam lập nên kỳ tích trên đất bạn. Các chiến sĩ Việt Nam đã phối hợp giải cứu thành công một nạn nhân sau 5 ngày người này bị vùi lấp. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hình ảnh hợp tác quốc tế ấy hiện lên thật đẹp, những cái bắt tay của các chiến sĩ Quân y Việt Nam cùng lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Người dân Myanmar xúc động cảm ơn lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đội Quân y tham gia Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội lần này có 30 người gồm: Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 105, Bệnh viện Quân y 354 cùng các chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn Việt Nam nghe Thư biểu dương của Bộ trưởng Quốc phòng gửi đến từ Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)