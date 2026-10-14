[Ảnh] Những thảm hoa violet Nhật tại Hà Nội hút các bạn trẻ đến check-in

Những thảm hoa violet Nhật nở rộ bao quanh một góc Hồ Gươm thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Từ khoảng 8 giờ sáng, thảm hoa violet Nhật (hoa ngọc hân) tím hồng rực rỡ bên tháp Hòa Phong thu hút sự chú ý của người dân, du khách khi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm﻿.

Góc chụp được nhiều người yêu thích là lấy cảnh mặt hồ đằng sau và phía trước mặt là thảm hoa. Các bạn trẻ lựa chọn váy hoặc áo dài mang tông màu pastel nhẹ nhàng để hòa hợp với màu hoa và mặt Hồ Gươm xanh biếc.

Dạo hồ dịp cuối tuần, chị Thanh Lan (phường Kim Liên) quyết định dừng chân chụp ảnh lưu niệm cùng con trai khi bắt gặp thảm hoa rực rỡ. Chị chia sẻ, sự kết hợp giữa sắc hoa và cảnh sắc hồ Gươm tạo nên vẻ đẹp ấn tượng, tôn thêm nét lãng mạn, nên thơ của Hà Nội trong những ngày thu.

Cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 3km, những thảm hoa nhiều màu sắc tại công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng) cũng thu hút đông đảo người dân. Nhiều người biết đến địa điểm này qua các video lan truyền trên TikTok và tìm tới chụp ảnh.

Dù thời tiết ban ngày có lúc oi bức, nắng nóng, nhiệt độ chạm ngưỡng 34 độ C, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh.

Những ngày này, công viên An Hòa (phường Cầu Giấy) cũng thu hút lượng lớn bạn trẻ tìm đến check-in. Nằm giữa các tòa nhà cao tầng, công viên có không gian rộng rãi, thoáng mát cùng nhiều góc chụp ảnh đẹp.

Những khóm hoa violet Nhật với đặc trưng mọc thành từng chùm thuôn dài, được trồng dọc ven khu vực hồ điều hòa.

Việc làm mới các thảm hoa góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, tạo thêm không gian công cộng xanh, đẹp, thân thiện cho người dân.

Bạn Trang Nhung (phường Nghĩa Đô) bày tỏ vui mừng khi các công viên ở Hà Nội ngày càng được chăm chút với những loài hoa thay đổi theo mùa, mang đến cho người dân cơ hội thưởng thức vẻ đẹp đa dạng của thiên nhiên.