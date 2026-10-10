[Ảnh] Những cây cầu kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Hàng loạt dự án xây dựng cầu kết nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai.

Mạng lưới quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 45 trục đường bộ bao gồm vành đai, cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ. Trong đó, cầu Đồng Nai trên tuyến Quốc lộ 1A đã khai thác hơn 60 năm qua.

Cầu Long Thành được đưa vào khai thác năm 2015 khi hoàn thành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Cầu Thủ Biên khai thác năm 2010 và cầu Bạch Đằng xây dựng, hoàn thành năm 2024.

Gần đây nhất các cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3, cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức-Long Thành đi vào khai thác.

Cùng với đó, hàng loạt cây cầu quy mô rất lớn khác đang được xây dựng để tăng tính kết nối giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh là cầu Phước An, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng.

Ngoài ra, nhiều dự án xây cầu kết nối khác giữa hai thành phố lớn nhất phía nam cũng đang được hai địa phương quy hoạch để xây dựng trong thời gian gần.

Cầu Đồng Nai bắc qua sông Đồng Nai kết nối trực tiếp giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cầu huyết mạch trên Quốc lộ 1A, có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn hàng đầu ở phía nam.

Cầu Đồng Nai được xây dựng cách đây hơn 62 năm. Đến năm 2009, cầu Đồng Nai mới được xây dựng, đưa vào khai thác song bên cầu Đồng Nai cũ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang thực hiện nâng tĩnh không cầu Đồng Nai đáp ứng việc lưu thông của thuyền trên sông khi qua khu vực cầu.

Cầu Thủ Biên bắc qua sông Đồng Nai kết nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu được đưa vào khai thác năm 2010. Với chiều dài 511m, rộng 17m, 4 làn xe. Cầu sẽ kết nối với tuyến Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh.

Cầu Bạch Đằng được đưa vào khai thác năm 2024. Cầu bắc qua sông Đồng Nai, có chiều dài 410m, với 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Cầu Long Thành﻿ nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào sử dụng năm 2015 thời điểm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây khai thác. Cầu dài 2,3km, với 4 làn xe.

Hiện nay, cầu Long Thành đang được đầu tư mở rộng thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, được xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành (bên phải cầu Long Thành hiện hữu).

Cầu Nhơn Trạch trên tuyến đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh mới đưa vào khai thác đầu năm 2026. Cầu được xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, dài khoảng 2,5km, với 6 làn xe.

Khu vực cầu Nhơn Trạch và nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. Cầu Nhơn Trạch có ý nghĩa rất quan trọng khi kết nối với các tuyến Đường 25B, 25C qua tuyến Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh để nối sân bay Long Thành.

Cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành vừa được đưa vào khai thác ngày 1/10 vừa qua. Cầu và đường dẫn có chiều dài 3,1km, độ tĩnh không 55m, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai qua sông Lòng Tàu.

Cầu Phước Khánh có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ 80-100km/h.Cầu có tĩnh không thông thuyền cao 55m, lớn nhất cả nước, cho tàu đến 30 nghìn tấn.

Cầu Phước An qua sông Thị Vải kết nối giữa xã Phước An, thành phố Đồng Nai với phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh đang được xây dựng. Cầu Phước An có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Nhịp chính của cầu Phước An với khoảng cách giữa hai trụ chính là 250m, lớn nhất Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Ngày 30/9 vừa qua thành phố Đồng Nai đã khởi công xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Đây là hai cây cầu bắc qua sông Đồng Nai có tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án cầu Cát Lái được xây dựng từ năm 2026, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2029, có tổng vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 2 hạng mục trọng yếu nhất của toàn bộ dự án gồm cầu chính bắc qua sông Đồng Nai và hệ thống cầu dẫn hai đầu phía Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng. Cầu Cát Lái có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Cầu Long Hưng có tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng, triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029. Cầu Long Hưng có vị trí kết nối phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh và xã An Phước, thành phố Đồng Nai; điểm đầu tại phường Long Phước và điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn thuộc Dự án thành phần 2, có chiều dài khoảng 3,5km.