[Ảnh] Nhộn nhịp lễ hội Katê tại Lâm Đồng

Đội văn nghệ do người Chăm biểu diễn. (Ảnh: THANH HẢI)

Ngày 10/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bàlamôn. Đây là lễ hội truyền thống tiêu biểu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Lễ hội cũng là dịp để đồng bào tưởng nhớ công lao các vị vua, các bậc tiền nhân và tổ tiên đã có công dựng nước, giữ nước, gìn giữ truyền thống dân tộc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: THANH HẢI)

Lễ hội Katê còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và trao truyền những giá trị truyền thống về tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, âm nhạc, múa, trang phục, nghề thủ công và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Chăm từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghệ nhân làm gốm tại lễ hội. (Ảnh: THANH HẢI)

Nghệ nhân đan dệt. (Ảnh: THANH HẢI)

Các vị chức sắc, người uy tín ngắm bảo vật của người Chăm. (Ảnh: THANH HẢI)

Du khách thích thú với các cổ vật của người Chăm. (Ảnh: THANH HẢI)

Người có uy tín tìm hiểu các bảo vật cổ của người Chăm. (Ảnh: THANH HẢI)

Đội múa chuẩn bị các nghi thức nghinh thỉnh y trang của các vị thần. (Ảnh: THANH HẢI)

Các nghi thức trong buổi lễ. (Ảnh: THANH HẢI)

Nghi thức nghinh thỉnh y trang của các vị thần có ý nghĩa như là phần hồn của lễ. (Ảnh: THANH HẢI)

Du khách hòa mình vào trong lễ hội. (Ảnh: THANH HẢI)

Người bưng thôn-la, đại diện chức sắc và kiệu nghinh thỉnh đi lên tháp. (Ảnh: THANH HẢI)

Các tiết mục múa của đội văn nghệ. (Ảnh: THANH HẢI)

Đông đảo du khách tham quan, chụp hình. (Ảnh: THANH HẢI)

Nghi thức nghinh thỉnh y trang của các vị thần. (Ảnh: THANH HẢI)

Lễ hội Katê được tổ chức tại tháp di tích quốc gia Pô-Sah-Inư. (Ảnh: THANH HẢI)

Trong đó, nghi thức nghinh thỉnh y trang của các vị thần có ý nghĩa như là phần hồn của lễ. Đoàn nghinh thỉnh lên tháp chính theo đội hình như sau: Đi trước là đội cờ, sau đó đến đội múa, người bưng thôn-la, đại diện chức sắc, kiệu nghinh thỉnh, đại biểu và đồng bào Chăm.