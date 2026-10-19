[Ảnh] Nhịp vòm thép hình lá dừa nước về bến Bạch Đằng an toàn

Đoàn phương tiện di chuyển vào sông Sài Gòn, lần lượt đi qua các khu vực cầu Bình Khánh, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và Bến Nghé trước khi đến bến Bạch Đằng.

Sáng 19/10, đoàn phương tiện lai dắt kết cấu nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn﻿ di chuyển qua cầu Bình Khánh, tiếp tục hành trình từ luồng Soài Rạp về bến Bạch Đằng, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh﻿.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, đoàn lai dắt tiếp tục rời phao SR-05, khép lại hơn 12 giờ neo đậu trên luồng Soài Rạp. Hành trình bước sang chặng thứ hai, đưa kết cấu nhịp chính vòm thép cầu đi bộ mang hình dáng lá dừa nước cùng hệ khung đỡ chuyên dụng từ cảng Đông Xuyên, phường Phước Thắng về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh﻿, sẵn sàng cho công đoạn lắp đặt và hợp long công trình.

Đến khoảng 7 giờ, tổ hợp kết cấu nặng hơn 3.400 tấn vượt qua cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành. Hình ảnh nhịp cầu có hình dáng lá dừa nước nổi bật giữa sông Soài Rạp khi đi qua công trình giao thông này.

Cầu Bình Khánh có tổng chiều dài khoảng 2,7km, trong đó phần cầu dây văng dài 749,5m. Đường dẫn hai đầu cầu dài 1,69km, cùng đoạn cầu vượt các trục đường Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 320m. Công trình có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Theo kế hoạch, trong ngày 19/10, đoàn lai dắt di chuyển khoảng 21 hải lý, tương đương 39km, chủ yếu theo luồng sông Sài Gòn để đến công trường tại bến Bạch Đằng, phường An Khánh. Khung thời gian di chuyển được Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kéo dài đến 18 giờ.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 18/10, tổ hợp nhịp cầu vòm thép hình lá dừa nước có tổng trọng lượng hơn 3.400 tấn được ghi nhận di chuyển trên sông Soài Rạp, qua khu vực bến phà Cần Giờ-Cần Giuộc. Sau khi đến phao SR-05, đoàn phương tiện neo đậu qua đêm, chờ điều kiện thuận lợi để tiếp tục hành trình về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng hôm sau.

Tổ hợp kết cấu được vận chuyển có chiều dài khoảng 187m, gồm nhịp chính vòm thép nặng khoảng 1.400 tấn và hệ thống khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn.

Toàn bộ kết cấu được đặt trên sà-lan Trung Nam S05 dài 109m, rộng 37m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn. Để bảo đảm ổn định trong quá trình vận chuyển, trên sà lan bố trí 50 trụ kê bằng thép và bê tông nhằm phân bổ tải trọng, hạn chế ảnh hưởng khi phương tiện dao động trên mặt nước.

Đảm nhiệm việc lai dắt là một tàu kéo công suất 5.000 mã lực chạy phía trước, cùng hai tàu lai áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng đi và một tàu kéo dự phòng túc trực suốt hành trình. Các lực lượng chức năng phối hợp cảnh giới, điều tiết giao thông đường thủy, bảo đảm quá trình vận chuyển diễn ra theo phương án được phê duyệt.

Từ khu vực Cần Giờ, đoàn phương tiện di chuyển vào sông Sài Gòn, lần lượt đi qua các khu vực cầu Bình Khánh, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và Bến Nghé trước khi đến bến Bạch Đằng. Sau khi đến nơi, sà-lan dự kiến được neo ở khu vực phía bờ Thủ Thiêm để chờ công tác hợp long. Thời điểm hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự tính vào đêm 21/10.

Sà-lan chở nhịp vòm thép cầu đi bộ mang hình dáng lá dừa nước tiếp tục hành trình, di chuyển qua khu vực bán đảo Kim Cương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân và các nhiếp ảnh gia tập trung ghi lại khoảnh khắc tổ hợp nhịp cầu vòm thép hình lá dừa nước được lai dắt qua khu vực cầu Phú Mỹ và bán đảo Kim Cương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nhịp cầu đi bộ lá dừa nước nặng 3.400 tấn vượt qua cầu Phú Mỹ, tiếp tục hành trình trên sông Sài Gòn hướng về bến Bạch Đằng, nơi công trình sẽ được tập kết, chờ công tác hợp long.