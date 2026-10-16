Ảnh nhạy cảm vừa gửi đi liền bị đối phương thay đổi thái độ và loạt chuyện đáng sợ phía sau

Theo Công an TP Hà Nội, lợi dụng nhu cầu kết bạn, giao lưu trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo tạo dựng mối quan hệ ảo, dụ nạn nhân gửi hình ảnh hoặc video nhạy cảm rồi dùng chính những dữ liệu này để đe dọa, tống tiền. Thủ đoạn này đánh vào tâm lý xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến danh dự khiến nhiều người rơi vào trạng thái hoảng loạn, liên tục bị đòi tiền.

Theo đó, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội giả, chủ động kết bạn, trò chuyện và thể hiện sự quan tâm để tạo lòng tin. Khi nạn nhân mất cảnh giác, chúng tìm cách dụ gọi video hoặc gửi hình ảnh, clip có nội dung nhạy cảm.

Sau khi thu thập được dữ liệu riêng tư, các đối tượng lập tức thay đổi thái độ, yêu cầu chuyển tiền và đe dọa phát tán hình ảnh cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc công khai trên mạng xã hội nếu nạn nhân không làm theo.

Ảnh minh họa/Nguồn: Công an TP Hà Nội

Đánh vào nỗi lo bị lộ thông tin riêng tư, các đối tượng buộc nạn nhân đưa ra quyết định trong trạng thái sợ hãi. Nhiều người chấp nhận chuyển tiền để giữ kín sự việc nhưng sau đó tiếp tục bị đe dọa, đòi hỏi thêm tiền. Hậu quả không chỉ là thiệt hại tài sản mà còn xâm phạm quyền riêng tư, gây tổn thương tâm lý và ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của người bị hại.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng; không dễ dàng tin tưởng người chưa xác minh rõ danh tính, không gửi hình ảnh, video nhạy cảm hoặc thực hiện các cuộc gọi video có nội dung riêng tư với người mới quen. Người dùng cũng cần hạn chế công khai thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư và tăng cường bảo mật tài khoản.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khi bị đe dọa, tống tiền, nạn nhân cần giữ bình tĩnh, không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng; đồng thời lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, đường link và các bằng chứng liên quan để trình báo cơ quan Công an.

Không nên tự ý xóa dữ liệu hoặc tiếp tục làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo, bởi điều này có thể khiến nạn nhân mất đi chứng cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, điều tra.