[Ảnh] Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tại Trường đại học Hà Nội.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan﻿ Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tại Trường đại học Hà Nội.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tại Trường đại học Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường đại học Hà Nội phát biểu chào mừng.

Quang cảnh sự kiện.

Sinh viên Trường đại học Hà Nội dự sự kiện.

Điệu múa của đất nước Thái Lan do sinh viên Trường đại học Hà Nội thể hiện chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu.

Sinh viên Trường đại học Hà Nội đọc bài thơ bằng tiếng Thái Lan gửi tặng Nhà vua và Hoàng hậu.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana cùng đại biểu và giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội tại sự kiện.

Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tham quan một lớp học tiếng Thái Lan tại Trường đại học Hà Nội.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tham quan gian trưng bày các sản phẩm truyền thống Thái Lan do sinh viên trường thể hiện.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan.