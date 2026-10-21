[Ảnh] Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Công tác xây dựng địa bàn không ma túy đã có bước chuyển biến rõ nét. Đã có nhiều phong trào, cách làm hay như "xây dựng xã, phường thị trấn 4 không về ma túy", "sạch về ma túy"... góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo vệ người dân, giữ vững an ninh, trật tự, đồng thời tạo môi trường xã hội an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội