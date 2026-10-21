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[Ảnh] Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trưa 21/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch Frederik X chia tay Đoàn cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch Frederik X chia tay Đoàn cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chia tay Đoàn cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chia tay Đoàn cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chia tay Đoàn Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chia tay Đoàn Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chia tay Đoàn Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chia tay Đoàn Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chia tay Đoàn cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chia tay Đoàn cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chia tay Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chia tay Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nha-vua-dan-mach-va-hoang-hau-chu-tri-le-tien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-post997021.html