Anh Nguyễn Phi Nam chuyển nhầm 15.000.000 đồng cho người lạ, công an hai địa phương vào cuộc xác minh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Cư Yang vừa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ một người dân nhận lại 15.000.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Anh Nguyễn Phi Nam gửi thư cảm ơn Công an xã Cư Yang sau khi nhận lại tiền - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, tối 19/10, khi chuyển tiền cho người thân, anh Nguyễn Phi Nam nhập nhầm số tài khoản. Đến 17h ngày 20/10, anh kiểm tra lịch sử giao dịch, phát hiện chuyển nhầm và đến Công an xã Cư Yang trình báo.

Công an xã Cư Yang phối hợp với Công an phường Sầm Sơn (Thanh Hoá) xác minh người nhận tiền. Ngày 26/10, anh Nam nhận lại đủ 15.000.000 đồng. Sau đó, anh gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cư Yang.

Từ vụ việc này, Công an xã khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Nếu chuyển nhầm, cần sớm liên hệ ngân hàng và cơ.

Cán bộ công an nhặt được ví chứa 5.300.000 đồng, trao trả người đánh rơi sau khoảng 2 giờ

Cũng tại Đắk Lắk, chiều 3/11, đồng chí Y Đình Triếk, cán bộ Công an xã Hòa Sơn, đã trao trả chiếc ví cùng 5.300.000 đồng và nhiều giấy tờ tùy thân cho anh Mai Linh Vĩnh Thịnh, trú tại thôn 3, xã Hòa Sơn.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, trên đường đi làm về, anh Thịnh đánh rơi chiếc ví màu đen chứa tiền và giấy tờ quan trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Y Đình Triếk nhặt được chiếc ví, kiểm tra thông tin và chủ động liên hệ để xác minh người đánh rơi.

Đến khoảng 17h, sau khi xác định chính xác chủ sở hữu, cán bộ công an đã trao trả toàn bộ tài sản cho anh Thịnh. Nhận lại chiếc ví cùng tiền và giấy tờ còn nguyên vẹn, anh Thịnh gửi thư cảm ơn đồng chí Y Đình Triếk và tập thể Công an xã Hòa Sơn.